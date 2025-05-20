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DÜNYA
Yayın Tarihi: 20 Mayıs 2025 10:46
 ~ Son Güncelleme: 20 Mayıs 2025 11:00
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BM'DEN 'ATEŞKES' ÇAĞRISI

"Gazze'de son 4 günde 97 binden fazla kişi yerinden edildi"

“Hemen ateşkes sağlanmalı” çağrısında bulunan IOM, 7 Ekim 2023’ten bu yana yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 53 bini aştığını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
"Gazze'de son 4 günde 97 binden fazla kişi yerinden edildi"
Fotoğraf: AA

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Gazze'de sadece son 4 günde 97 binden fazla kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

IOM, İsrail'in saldırıları ve ablukası altında olan Gazze'deki zorla yerinden edilmelere ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Gazze'de sürekli yerinden edilmelerin yaşandığı kaydedilen paylaşımda, "Gazze'de son 4 günde 97 binden fazla kişi yerinden edildi. İnsani yardım, asla insanların hareketini etkilemek için kullanılmamalı" ifadeleri kullanıldı.

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IOM'un, Gazze'de yerinden edilmiş topluluklara yardım etmek için ortaklarıyla birlikte hazır olduğuna işaret edilerek, "Hemen ateşkes sağlanmalı. Çalışmak için tam, güvenli ve sürdürülebilir erişime ihtiyaç duyuyoruz" denildi.

İsrail'in hedefi kalıcı işgal

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 340 Filistinli hayatını kaybetti, 9 bin 357 kişi yaralandı.

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 475'e, yaralıların sayısı da 121 bin 398'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başlamış, Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurmuştu.

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Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek.

İsrail, toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi’nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıklamıştı.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
IOM Birleşmiş Milletler Gazze göç yerinden edilme
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