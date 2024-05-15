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Yayın Tarihi: 15 Mayıs 2024 20:44
 ~ Son Güncelleme: 15 Mayıs 2024 21:03
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35 BİN ÖLÜM VE 79 BİN YARALANMA

Gazze'de sivillere yönelik İsrail hava saldırısında çok sayıda ölü ve yaralı

Gazze'de sivillerin toplandığı bölgeyi vuran uçakların yol açtığı son kayıplarla ölü sayısı en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 173'e yaralı sayısı 79 bin 61'e yükseldi.

Gazze

Gazze
Görseli Büyüt
Gazze'de sivillere yönelik İsrail hava saldırısında çok sayıda ölü ve yaralı
İsrail hava güçlerinin Cibaliye mülteci kampına yönelik son saldırısından bir an /AA

İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin kuzeyinde sivillerin toplandığı alanı hedef alması sonucu çok sayıda Filistinli'nin öldüğü ve yaralandığı haber verildi. 

Anadolu Ajansı'nın görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre İsrail savaş uçakları, Cela Sokağı'nda sivillerin toplandığı bölgeyi bombaladı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre çok sayıda Filistinli ölüdürüldü ve yaralandı.

Ölü ve yaralılar, sivil savunma ve sağlık ekiplerince Gazze'deki El-Ehli Hastanesi'ne götürüldü.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 173 Filistinli öldürüldü, 79 bin 61 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

(AEK)

Gazze israil ordusu hava saldırısı
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