Gazze'de sivillere yönelik İsrail hava saldırısında çok sayıda ölü ve yaralı

İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin kuzeyinde sivillerin toplandığı alanı hedef alması sonucu çok sayıda Filistinli'nin öldüğü ve yaralandığı haber verildi.

Anadolu Ajansı'nın görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre İsrail savaş uçakları, Cela Sokağı'nda sivillerin toplandığı bölgeyi bombaladı.



Saldırıda ilk belirlemelere göre çok sayıda Filistinli ölüdürüldü ve yaralandı.



Ölü ve yaralılar, sivil savunma ve sağlık ekiplerince Gazze'deki El-Ehli Hastanesi'ne götürüldü.



İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 173 Filistinli öldürüldü, 79 bin 61 kişi yaralandı.



Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.



(AEK)