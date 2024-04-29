Gazze'de sıcaktan dolayı en az iki çocuk öldü

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, artan sıcaklıklar nedeniyle Gazze'de en az iki çocuğun öldüğü haberini aldıklarını duyurdu.

UNRWA, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail saldırıları altındaki Gazze’deki savaştan en çok etkilenen gruplardan birinin çocuklar olduğunu belirterek hemen ateşkes çağrısında bulundu.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre açıklamada, yerinden edilen Gazzelilerin günde ortalama yalnızca bir litre suya erişebildikleri, bu miktarın Sphere Standards tarafından belirlenen günlük asgari 15 litre suya erişim hakkının çok altında olduğu vurgulandı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

“Kavurucu sıcakta yaşamak”

Artan sıcaklar nedeniyle Gazze’deki insani koşulların daha da kötüleştiğinin altı çizilen açıklamada, UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, şöyle dedi:

"Sıcaktan dolayı en az iki çocuğun öldüğü yönünde haberler aldık. Dayanılacak daha ne var? Ölüm, açlık, hastalık, yerinden edilme, sera benzeri yapılarda kavurucu sıcakta yaşamak.”

Gazze'deki Hükümet Basın Ofisinin Müdürü İsmail es-Sevabite’nin açıklamasına göre İsrail saldırılarında bugüne dek 14 bin 800'ü çocuk olmak üzere 34 binden fazla Filistinli öldü.

Gazze'deki hükümete bağlı Sağlık Bakanlığından daha önce yapılan açıklamaya göre ise İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685’i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 388 Filistinli öldürüldü, 77 bin 437 kişi yaralandı. (TY)