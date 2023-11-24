Gazze'de savaşmaya giden İki TC yurttaşı Lübnan'da İsrail SİHA saldırısında öldürüldü

Hamas'ın açıklaması ve Lübnan devlet haber ajansının haberine göre İsrail SİHA'ları, güney Lübnan'ın Sur kentinde hedef aldıkları araçta Hamas'ın silahlı kolu İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanlarından Halil Hamid Harazi ve beraberindeki iki kişiyi öldürdü.

Middle East Eye'ın (MEE) haberine göre aile üyeleri ve bilgi kaynakları öldürülen diğer iki kişinin Bilal Seyfullah Öztürk ve Yakub Erdal adlarında iki TC yurttaşı olduğunu doğruladı.

MEE "Türkiye'nin Selefi çevrelerinden iki etkili kayna[ğın]" her iki kişinin de toplulukla bağlantıları olduğunu teyit ettiğini bildirdi.

MEE Bilal Öztürk'ün ağabeyinin "kardeşinin Cumartesi günü İstanbul'dan Lübnan'a seyahat ettiğini ve Pazar günü Lübnan-İsrail sınırına ulaştığını" kendilerine bildirdiğini yazdı.

Bilal Öztürk'ün ağabeyi MEE'ye, "Kassam Tugayları'nın ailesine kardeşinin ölümünü bildirdiğini ve İsrail'in üç kez vurduğu araçtaki herkesin öldüğünü" söyledi.

Ağabeyinin verdiği bilgiye göre Öztürk, ailenin kendi örfüne göre "yaşamını yitirdiği yerin yakınına" defnedilecek.

İsrail muhbiri

MEE'ye göre, "Lübnan kaynakları, İsrail SİHA saldırısının İsrail için çalışan bir yerel muhbir vasıtasıyla gerçekleştiğini söyledi. Kaynaklar, "İsraillilere aracın koordinatlarını sağlayan kişinin Kassam Tugaylarınca gözaltına alındığını" belirtti.

Anadolu Ajansı bugüne kadar 7 Ekim sonrası yalnızca, adı açıklanmayan çifte yurttaşlığa sahip bir TC uyruklunun çatışmalar sırasında öldürüldüğünü duyurmuştu. Salı günü öldürülen Bilal Seyfullah Öztürk ve Yakub Erdal son çatışmayla doğrudan doğruya bağlantılı olarak bölgede İsrail Ordusu'nca hedef alınarak hayatlarını kaybeden ilk TC yurttaşları oldular.

1970'ler ve 80'lerde Filistin'de öldürülen devrimciler Filistin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin, bölge ve dünya konjonktürüne de bağlı olarak Türkiye'deki politik mücadelelerle bağları son çatışmaların çok daha öncesine dayanıyor. 1960'lar sonu ve 1970'lerde hem dayanışma hem devrimci mücadele için askeri ve siyasi eğitim amacıyla Filistin'e gitmeye başlayan devrimciler, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi kamplarında ve Filisitin Direnişi'nin üslendiği bölgelerde Filistinli devrimcilerle birlikte İsrail saldırılarına hedef oldular. 21 Şubat 1973'te, Lübnan'ın Trablus kentinde Nahr-el Bared Filistin kampına İsrail komandolarının baskını sonucunda Bora Gözen, Ali Kiraz, Cafer Topçu, Kerim Öztürk, Ahmet Özdemir, Yücel Özbek, Gürol İlban ve Şükrü Öktü öldürüldü. Faik Bulut ise sağ ele geçtikten sonra 7,5 yıl İsrail zindanlarında tutsak kaldı. 1982'de Beyrut'un Ariel Şaron komutasındaki İsrail güçlerince işgali sırasında İsrail sınırına beş kilometreden daha kısa bir mesafede, Haçlı Seferleri döneminden kalma bir kale iken bir Filistin kampına dönüştürülen, yerel adıyla Şefik Arnun kalesi olarak bilinen Beaufort Kalesi’nde üslenen Kürdistanlı devrimciler bir gün süren ağır bombardıman ve İsrail’in Golani Tugayı’na bağlı komandoların saldırısı sonrasında kıyı kenti Sidon’a doğru geri çekilirken ve Beaufort Kalesi çevresindeki yoğun çatışmalarda on kayıp verdiler. 15 kişi ise İsrail ordusunca yakalanarak işgal altındaki Lübnan topraklarında inşa edilen İsrail esir kampı Ensar’da tutsak edildi. 1980 askeri darbesinde ilk idam edilen Nejdet Adalı'nın mücadele arkadaşı Kemal Ergin, Ankara Merkez Kapalı Cezaevi'nden kaçtıktan sonra ulaştığı Beyrut'ta 1981'de Filistin Kurtuluş Örgütü saflarında mücadele ederken Lübnan’ın Sur kentinde denizde boğularak öldü. Cenazesi yoldaşları tarafından Beyrut’taki Filistin Şehitliği’nde toprağa verildi. Adil Okay'ın 2010'da yaptığı bir dökümde yukarıda anılanların dışında Filistin davası için mücadelede hayatlarını verdiğini tespit edebildiği diğer Türk, Kürt ve Arap devrimciler ve ölüm tarihleri şöyle: Hüseyin Gökdemir (1981), Mustafa Keskin (1982), Ahmet Çolak (1982), İmam Ateş (1982), Mustafa Çetiner (1982), Süleyman Tuğcu (1982), Kemal Çelik (1982), İsmet Özkan (1982), A. Kadir Çubukçu (1982), Mehmet Atmaca (1982), Veli Çakmak (1982), Abdullah Kumral (1982), Semih Özbay (1982), Süleyman Kılıç (1983), Hanna Maptunoğlu (1984), Vedat Erdal (1984), Selahattin Kaya (1984), Kuvvettin Külekçi (1984), Cevat Saim Çelen (1986), Ali Saban (1987), Cevdet Kılıç (1994).

(AEK)