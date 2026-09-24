Gazze'de kış öncesi barınma krizi: 162 bin çadır kullanılamaz durumda

Gazze'de İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan yüz binlerce Filistinlinin barınma koşulları, kış mevsimi öncesinde yeniden gündemde.

Gazze Hükümet Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, bölgede ailelerin kaldığı 270 bin çadırdan 162 bininin tamamen yıprandığını ve kullanılamaz hale geldiğini açıkladı.

Bu sayı, Gazze'deki çadırların yüzde 60'ına karşılık geliyor.

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"En temel korumayı bile sağlayamıyor"

Sevabite, mevcut çadırların büyük bölümünün kış koşullarına uygun olmadığını belirterek şöyle dedi:

Bu çadırlar rüzgara, yağmura ve dondurucu kış soğuklarına karşı en temel korumayı bile sağlayamıyor. Bu durum özellikle çocukları, kadınları ve hastaları ciddi hayati tehlikelerle baş başa bırakıyor.

Barınma koşullarının iyileştirilmemesi halinde kış mevsiminin Filistinliler açısından “felaket” olacağı uyarısında bulunan Sevabite, uluslararası topluma ve insani yardım kuruluşlarına Gazze'ye yeni çadırlar ile kışlık yardım malzemelerinin ulaştırılması çağrısı yaptı.

Nüfusun yüzde 90'ından fazlası geçici barınaklarda

Gazze'ye düşen ilk sonbahar yağmurları da geçici barınaklarda yaşayan Filistinliler için su baskını riskini yeniden gündeme getirdi.

Filistin Sosyal Kalkınma Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada Gazze nüfusunun yüzde 90'ından fazlasının yıpranmış çadırlarda, sığınma merkezlerinde veya yıkılan binaların enkazları arasında yaşadığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) da kış aylarında yaşanan fırtına ve su baskınlarının binlerce geçici barınağı tahrip ettiğini, çocuklar ve ailelerin soğuk hava koşullarında güvensiz barınaklarda yaşamak zorunda kaldığını açıklamıştı.

Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında 73 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 174 binden fazla kişi yaralandı.

(NÖ)