“Gazze'de her gün 37 çocuk annesini kaybediyor”

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in 7 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki duruma dair X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

UNRWA, açıklamasında, “Gazze'deki savaş kadınlara yönelik bir savaş olmayı sürdürüyor” dedi.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırıları altındaki Gazze'de 10 bin kadının öldürüldüğü ve 19 bininin de yaralandığı belirtilen açıklamada, "Her gün 37 çocuk annesini kaybediyor" bilgisi yer aldı.

UNRWA ayrıca, “Şartlar dehşet verici, 155 binden fazla hamile veya emziren kadın su ve hijyen malzemelerine oldukça kısıtlı bir şekilde erişim sağlıyor” açıklamasını yaptı.

The war in #Gaza continues to be a war on women.



Over 10,000 women have been killed & 19,000 injured



37 children lose their mother every single day.



Conditions are appalling; +155,000 pregnant or breastfeeding women faced with severely limited access to water & sanitary items. pic.twitter.com/FbODTucXTe