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DÜNYA
Yayın Tarihi: 3 Mayıs 2024 16:37
 ~ Son Güncelleme: 3 Mayıs 2024 16:38
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“Gazze'de her gün 37 çocuk annesini kaybediyor”

UNRWA, “Şartlar dehşet verici, 155 binden fazla hamile veya emziren kadın su ve hijyen malzemelerine oldukça kısıtlı bir şekilde erişim sağlıyor” açıklamasını yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
“Gazze'de her gün 37 çocuk annesini kaybediyor”
Fotoğraf: UNRWA

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in 7 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki duruma dair X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

UNRWA, açıklamasında, “Gazze'deki savaş kadınlara yönelik bir savaş olmayı sürdürüyor” dedi.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırıları altındaki Gazze'de 10 bin kadının öldürüldüğü ve 19 bininin de yaralandığı belirtilen açıklamada, "Her gün 37 çocuk annesini kaybediyor" bilgisi yer aldı.

UNRWA ayrıca, “Şartlar dehşet verici, 155 binden fazla hamile veya emziren kadın su ve hijyen malzemelerine oldukça kısıtlı bir şekilde erişim sağlıyor” açıklamasını yaptı.

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
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MSF’den “Gazze'deki Sessiz Ölümler” raporu
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/haber/msfden-gazze-deki-sessiz-olumler-raporu-294788
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/haber/gazze-de-sicaktan-dolayi-en-az-iki-cocuk-oldu-294754
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/haber/gazzede-120-bin-bebegin-sut-ve-gidaya-ihtiyaci-var-294735
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