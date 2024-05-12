“Gazze'de gidilecek 'güvenli yer' yok”

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Borrell, X hesabından İsrail'in saldırı başlattığı Gazze'nin Refah bölgesi hakkında paylaşım yaptı.

İsrail'in uluslararası hukuka göre sivillerin güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu aktaran Borrell, "Sivilleri Refah'ın güvenli olmayan bölgelerine gitmeye zorlamak kabul edilemez" dedi.

İsrail'e "Refah'a kara saldırısı yapmama" çağrısını yineleyen Borrell, "Bu zaten vahim olan insani krizi daha da kötüleştirecektir" değerlendirmesinde bulundu.

UNRWA: Refah'tan 300 bin kişi göç etmek zorunda kaldı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) X hesabından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin zorla ve insanlık dışı koşullarda yerinden edilmelerinin sürdüğü belirtildi.

Refah kentinden 300 bin Filistinlinin göç etmek zorunda kaldığının tahmin edildiğine dikkat çekilen açıklamada, Gazze'de gidilecek güvenli yer olmadığı hatırlatıldı.

Hamas: İsrail soykırımda ısrarcı

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ne karadan ve havadan saldırılarını genişletmesinin ardından dün yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerinde sivillere saldırılarını artırarak, bombardıman, katliam, tehcir ve altyapıyı yıkma aracılığıyla Filistin halkına karşı "soykırım savaşını" sürdürmekte ısrarcı olduğu belirtildi.

Hamas, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplumdan, saldırılarına son vermesi için İsrail'e baskı yapmasını ve sivillere acil koruma sağlamasını istedi.

Ne olmuştu? İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Refah'ın doğusuna kara saldırısı başlattığını duyurmuş, Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafında kontrolü ele geçirmişti. İsrail ordusunun işgal ettiği bölge, Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin bölge dışına çıkmak için kullandığı tek geçiş noktası Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı da içeriyor. İsrail ordusu, Refah kenti ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki birçok bölgedeki Filistinlilerin, belirlenen "güvenli bölgelere" gitmelerini istemesinin ardından Gazze Şeridi'nin tüm kentlerinde eş zamanlı olarak kara ve hava saldırılarını genişletmişti. Dün İsrail ordusu, Refah kenti ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki birçok bölgede daha Filistinlilerin, belirlenen "güvenli bölgelere" gitmelerini istedi. İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze'nin güneyinde saldırılardan kaçan yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı Refah kentindeki kara saldırılarının alanının genişletilmesine ilişkin kararı onayladı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)