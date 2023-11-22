Gazze'de 'geçici' ateşkes: Esir takası yapılacak

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları öncülüğündeki Filistinli direniş grupları ile İsrail güçleri arasındaki savaş 47'nci gününe girerken, dün (21 Kasım) akşam saatlerinde ateşkes anlaşmasına varıldığı açıklandı.

Ateşkes ve esir takas anlaşması, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğuyla ve ABD'nin desteğiyle sağlandı.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, esir takası anlaşmasını ele almak üzere Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğünde toplanan hükümet kabinesinin onayladığı karar duyuruldu.

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Dört günlük ateşkeste 50 esir serbest bırakılacak

Hükümetin bu gece Gazze'deki İsrailli esirlerin tümünün geri getirilmesi hedefinin ilk aşamasını onayladığı belirtilen açıklamada, "Buna göre, kadın ve çocuklardan oluşan en az 50 esirin 4 günlük sürede serbest bırakılması ve bu süre zarfında çatışmalara ara verilmesi öngörülüyor" denildi.

"Her 10 esirin serbest bırakılmasının, çatışmalara ek bir gün daha ara verilmesini sağlayacağı" belirtilen açıklamada ayrıca, İsrail hükümeti ve ordusunun, "tüm esirlerin geri getirilmesi, Hamas'ın tasfiyesinin tamamlanması ve Gazze Şeridi'nden İsrail'e yeni bir tehdit gelmemesini sağlamak için savaşı sürdüreceği" vurgulandı.

Hamas: Hapishanelerdeki 150 Filistinli serbest bırakılacak

Hamas ise Katar ve Mısır'ın ara buluculuğundaki uzun müzakere süreci sonunda İsrail ile geçici ateşkes anlaşmasına varıldığı duyurdu.

Anlaşmaya göre, "50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılacağı", bunların her iki taraftan 19 yaş altı kadın ve çocuklardan oluşması bekleniyor.

İsrail operasyonlarını durduracak

Anlaşmaya göre, ateşkesin 4 gün süreceği ve insani yardım malzemesi ve yakıt taşıyan yüzlerce tırın Gazze Şeridi'ne gireceği, kuzey ve güneyi fark etmeksizin Gazze Şeridi'nin istisnasız her bölgesine yakıt ve yardım malzemesi taşınacağı ifade edildi.

Ayrıca ateşkes sürecinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki hava trafiğinin tüm gün, kuzeyinde ise 10.00 ile 16.00 saatleri arasında günlük 6 saat durdurulacağı ifade edilen açıklamada, İsrail güçlerinin tüm Gazze Şeridi'nde kimseyi alıkoymama ve kimseye saldırmama esasına bağlı kalacağı kaydedildi.

24 saat içinde duyurulacak

Katar Dışişleri Bakanlığı, X platformundan İsrail ile Hamas arasında varılan insani ateşkese ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İnsani bir ara verildi" denilen ateşkes için Mısır, Amerika Birleşik Devletleri ve Katar'ın arabulucu olarak gösterdiği çabanın başarıya ulaştığı kaydedildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Katar yönetimince, "İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara verilecek insani aranın" ne zaman başlayacağının 24 saat içinde duyurulacağını belirtti.

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Esir sayısı hakkında

İsrail ordusu, 239 kişinin Hamas tarafından esir alındığı, yaklaşık 40 kişinin de kayıp olduğunu açıkladı. Hamas, 24 Ekim itibarıyla 4 esiri serbest bırakmış durumda.

İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde ise esir sayısının 200 ile 250 arasında olduğunu, bunların 200'ünün Kassam Tugayları'nın elinde, geriye kalanların ise diğer Filistinli grupların elinde olduğunu açıkladı.

Yine, İzzeddin el-Kassam Tugayları'na göre İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında şu ana kadar en az 50 esir hayatını kaybetti.

(NT)