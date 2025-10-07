Gazze'de çocuklar ne yaşadı, ne yaşayamadı?

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve ablukası üzerinden iki yıl geçti. Gazze nüfusunun yarısını oluşturan çocuklar yaşam hakkı ihlali başta olmak üzere etkisi yıllarca sürecek olan hak ihlallerine maruz kaldı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

Savaş her gün 27 çocuğun yaşam hakkını ihlal etti

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden paylaşılan güncel rakamlara göre:

19 bin 450'si hastanelere ulaşanlar olmak üzere hayatını kaybeden çocuk sayısı 20 bini aştı.

154'ü çocuk olmak üzere 460 kişi de açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi.

14'ü çocuk olmak üzere 17 kişi soğuktan donarak öldü.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 8 Ekim 2023'te saldırılarına başlamasından bu yana günde ortalama 27'si çocuk 92 Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

Açıklamada, "İşgalci İsrail Gazze'de her gün 27'si çocuk, 14'ü kadın, 42'si anne-baba olmak üzere 92 Filistinliyi öldürdü." ifadesi kullanıldı.

"Her 5 bebekten 1'i prematüre doğuyor"

UNICEF Sözcüsü Ricardo Pires de iki yıldır süren çatışmaların çocukların yaşamına olan etkisine ilişkin bir açıklama yaptı.

Hayatta kalabilmek için oksijen maskesi paylaşan çocuklar olduğunun belirten Pires, "Gazze'de her 5 bebekten 1'i prematüre doğuyor. Yetersiz beslenme arttı, son 2 ayda 10 binden fazla çocuğa akut yetersiz beslenme teşhisi konuldu." dedi.

Gazze kentinden yaklaşık 2 bin 400 çocuğun şiddetli akut yetersiz beslenme tedavisi gördüğünü aktaran Pires, bu çocukların tedaviden mahrum kalmasının da ölümcül olabileceği uyarısında bulundu.

İsrail ordusu Gazze'de çocuk hastanesini bombaladı

785 bin öğrenci eğitimden koptu

Gazze Şeridi'ndeki okulların yüzde 95'i bombalama sonucu hasar gördü.

668 okul doğrudan bombalandı, 165 okul, üniversite ve eğitim kurumu tamamen, 392'si ise kısmen yıkıldı.

13 bin 500'ü aşkın öğrenci, 830 eğitimci ve 193 akademisyen ve araştırmacı saldırılarda öldü.

785 bin öğrenci eğitimden mahrum kaldı.

UNICEF verilerine göre 2024 yılında Gazze’de 625 bin çocuk okula gidemedi. UNICEF ve Save the Children’ın ortak girişimi olan Global Education Cluster tarafından uydu görüntüleri üzerinden yapılan “hasar tespitine” bakıldığında, Gazze’deki okulların yüzde 87,7’sinin yerle bir olduğunu tahmin ediyor.

Birleşmiş Milletler’in (BM) yürütücülüğünü üstlendiği okulların da yüzde 70’e yakını zarar gördü ve bu okulların çok büyük kısmı, yerlerinden edilmiş aileler için sığınağa dönüştürüldü.

Savaşın henüz görünmeyen etkileri: Yıllar sonra nasıl hissedecekler?

Euro-Med İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün 2021 tarihli raporuna göre, Gazzeli çocukların %91'i çatışma kaynaklı travma yaşadı. Save The Children'ın 2022 tarihli raporuna göre ise, çocukların %80'i duygu durum bozukluğu yaşadığını bildirdi.

Gazze'deki Filistinliler için yardım ekipleriyle birlikte çalışan Doktor Gassan Ebu Sitta daha önce Katar merkezli El Cezire kanalına verdiği demeçte savaşta ölmeyenler için "Nasıl hayatta kalacaklarını öğrenmek zorunda kalacaklar. Bu çocuklara karşı bir savaş" demişti.

Uluslararası Çocukları Savunma Örgütü Gazze saha araştırmacısı Muhammed Ebu Rukbe sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bu savaşın yansımaları sadece yitirdiğimiz insanlarımız değil, bazıları hala evlerinin enkazı altında sıkışıp kalmış durumda... aynı zamanda biz siviller ve çocuklarımız üzerindeki psikolojik etkisi de tam bir felaket olacak" ifadelerini kullanmıştı.

UNICEF Sözcüsü James Elder, Ekim 2024'teki açıklamasında "Gazze, bir milyon çocuk için yeryüzündeki cehennemin gerçek dünyadaki örneği." demişti.

Mayıs ayında Gazze’deki Aksa Şehitleri Hastanesi önünde toplanan onlarca çocuk, bir protesto düzenlediler ve üzerlerinde “Eğitim bizim hakkımız, eğitim görmeyi talep ediyoruz”, “Barış ve güven içinde yaşamak istiyoruz” yazılı dövizlerle, yeniden okula gitmek ve barış içinde yaşam isteklerini dile getirdiler.

(NÖ)