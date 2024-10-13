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Yayın Tarihi: 13 Ekim 2024 14:05
 ~ Son Güncelleme: 13 Ekim 2024 14:06
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Gazze'de can kaybı 42 bin 227’ye çıktı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 52 artarak 42 bin 227'ye yükseldi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Gazze'de can kaybı 42 bin 227’ye çıktı
Fotoğraf: AA

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 373 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği 4 saldırıda 52 kişinin öldüğü, 128 kişinin yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 42 bin 227'ye, yaralı sayısının da 98 bin 464'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Haber Yeri
İstanbul
Filistin-İsrail Savaşı
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/haber/israilin-bomba-yuklu-robot-kullanmasi-uluslararasi-hukuka-aykiri-300689
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/haber/israil-gazzede-hastane-yerleskesinde-kalan-filistinlilerin-cadirlarini-bombaladi-300687
Gazze'de görev yapan sağlıkçılar: Çocuklar intihara meyilli
13 Ekim 2024
/haber/gazze-de-gorev-yapan-saglikcilar-cocuklar-intihara-meyilli-300672
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/haber/dso-gazze-nin-kuzeyinde-neredeyse-hic-saglik-hizmeti-kalmadi-300625
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/haber/israil-gazze-de-okula-saldirdi-en-az-28-olu-300604
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