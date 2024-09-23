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Yayın Tarihi: 23 Eylül 2024 15:34
 ~ Son Güncelleme: 23 Eylül 2024 15:35
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Gazze'de can kaybı 41 bin 455’e çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 455 oldu; 95 bin 878 kişi de yaralandı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Gazze'de can kaybı 41 bin 455’e çıktı
Fotoğraf: AA

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 353 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde 3 saldırı gerçekleştirdiğini açıklayan Bakanlık, bu saldırılarda 24 Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini, 60 Filistinlinin yaralandığını belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 455'e, yaralı sayısının da 95 bin 878'e çıktığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Haber Yeri
İstanbul
Filistin-İsrail Savaşı
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/haber/gazzede-yaralilar-kan-bulunamadigi-icin-oluyor-299905
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/haber/uluslararasi-hak-orgutlerinden-gazze-cagrisi-bos-aciklamalarin-zamani-gecti-299869
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/haber/bm-gazzeliler-iki-gunde-bir-yemek-yiyor-299845
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/haber/apnin-yeni-milletvekilleri-abnin-gazze-politikasini-elestirdi-299790
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17 Eylül 2024
/haber/bm-gazzede-saglik-sartlari-gun-be-gun-kotuye-gidiyor-299772
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/haber/gazzenin-yuzde-85i-yerinden-ediliyor-299760
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/haber/gazzede-oldurulen-11-bin-983-cocugun-ismi-aciklandi-299754
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