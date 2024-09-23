Gazze'de can kaybı 41 bin 455’e çıktı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 353 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde 3 saldırı gerçekleştirdiğini açıklayan Bakanlık, bu saldırılarda 24 Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini, 60 Filistinlinin yaralandığını belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 455'e, yaralı sayısının da 95 bin 878'e çıktığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)