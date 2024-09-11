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Yayın Tarihi: 11 Eylül 2024 12:40
 ~ Son Güncelleme: 11 Eylül 2024 12:41
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İSRAİL SALDIRILARININ 341. GÜNÜ

Gazze'de can kaybı 41 bin 20'ye yükseldi

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 32 Filistinli daha hayatını kaybederken, 100 Filistinli de yaralandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Gazze'de can kaybı 41 bin 20'ye yükseldi
Fotoğraf: Abed Rahim Khatib/Anadolu Ajansı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 20’ye, yaralı sayısı da 94 bin 925’e yükseldi.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerinde "üç katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 32 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 100 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

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Bakanlık, İsrail ordusunun dün (10 Eylül) Han Yunus’un El-Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırının sonuçlarına ilişkin de bilgi paylaştı.

Hastanelere ulaşan en az 19 can kaybı olduğunu, ancak sayının artabileceğini belirten Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, aralarında ağır yaralıların da bulunduğu 60’tan fazla kişinin yaralandığını kaydetti.

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Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, El-Mevasi bölgesine düzenlenen füze saldırıları sonucu en az 40 kişinin öldüğünü, 60’ının yaralandığını, arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıklamıştı.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Filistin-İsrail Savaşı israil ordusu Gazze Şeridi
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