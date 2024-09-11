Gazze'de can kaybı 41 bin 20'ye yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 20’ye, yaralı sayısı da 94 bin 925’e yükseldi.
Gazze’deki Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerinde "üç katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 32 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 100 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.
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Bakanlık, İsrail ordusunun dün (10 Eylül) Han Yunus’un El-Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırının sonuçlarına ilişkin de bilgi paylaştı.
Hastanelere ulaşan en az 19 can kaybı olduğunu, ancak sayının artabileceğini belirten Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, aralarında ağır yaralıların da bulunduğu 60’tan fazla kişinin yaralandığını kaydetti.
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Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.
2023 Filistin-İsrail Savaşı
(VC)