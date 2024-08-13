Gazze'de can kaybı 40 bine yaklaştı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 312 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine 2 saldırı gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 32 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 88 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze'deki bir okula düzenlediği saldırıda en az 100 kişi öldü

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 39 bin 929'a, yaralı sayısının da 92 bin 240'a yükseldiği kaydedildi.

Gazze Şeridi’nde 10 bin kişi kayıp

Açıklamada hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)