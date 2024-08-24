Gazze'de can kaybı 40 bin 334'e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 334'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 323 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, İsrail ordusu son 48 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine beş saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırılarda 69 Filistinli daha hayatını kaybederken 212 Filistinli de yaralandı.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu; ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

Beyaz Saray’dan ateşkes bilgilendirmesi

Öte yandan, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Mısır'ın başkenti Kahire'de devam eden Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşma müzakerelerinde "yapıcı istişareler" olduğunu söyledi.

Sürecin "ilerlediğini" belirten Kirby, "Kritik olan, herkesin bu görüşmelere katılması ve tarafların uygulamaya yönelik çalışmaya devam etmesidir," dedi.

Kirby, sürecin "neredeyse çöküşte olduğuna dair" çıkan haberlerin doğru olmadığını vurgulayarak, "İlerleme kaydedildi. Şimdi her iki tarafın da bir araya gelerek uygulama için çalışmasına ihtiyacımız var," diye konuştu. (TY)