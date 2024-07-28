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Yayın Tarihi: 28 Temmuz 2024 12:21
 ~ Son Güncelleme: 28 Temmuz 2024 12:46
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İSRAİL SALDIRILARININ 296. GÜNÜ

Gazze'de can kaybı 39 bin 324'e yükseldi

İsrail ordusunun, son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 66 Filistinli hayatını kaybederken, 241 kişi de yaralandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gazze'de can kaybı 39 bin 324'e yükseldi
*Fotoğraflar, Deyr Belah kentinde bulunan yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Hadice Okuluna yapılan saldırıdan.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılardaki can kaybı, son 24 saatte 66 kişi artarak 39 bin 324 oldu.

Görseli Büyüt

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 296 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Görseli Büyüt

İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 66 Filistinlinin daha öldürüldüğü, 241 kişinin yaralandığı belirtildi.

Görseli Büyüt

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 39 bin 324'e, yaralı sayısının da 90 bin 830'a çıktığı bildirildi.

Görseli Büyüt

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Görseli Büyüt

Öte yandan dün, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr Belah kentinde bulunan yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Hadice Okuluna dün saldırı düzenledi.

Okul binasının büyük bölümü yıkıldı.

Filistin-İsrail Savaşı
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