Gazze'de can kaybı 38 bini aştı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 48 saatte 98 artarak 38 bin 919'a yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 288 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 48 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 7 saldırı gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 71 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 163 kişinin yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 38 bin 919'a, yaralananların sayısının da 88 bin 622'ye yükseldiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

500'den fazla sağlık çalışanı öldürüldü İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, sağlık tesislerinin yüzde 60'ı hizmet dışı kaldı. AA’nın haberine göre, bölgede bulunan 36 hastaneden 23'ü hizmet dışı kaldı. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 500'den fazla sağlık çalışanı yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden sağlık çalışanları arasında çok sayıda uzman doktor da yer alıyor. İlaç sıkıntısı Birçoğunun hizmet dışı kalması nedeniyle geri kalan hastanelerin üzerindeki yük her geçen gün artıyor. Yaklaşık 10 aydan beri devam eden saldırılar ve İsrail'in Gazze'ye yardım girişine getirdiği kısıtlamalar nedeniyle bölgedeki hastanelerde ciddi ilaç sıkıntısı yaşanıyor.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)