Gazze'de can kaybı 37 bin 626’ya yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 262 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırılarda 28 kişi yaşamını yitirdi, 66 kişi yaralandı. İsrail ordusunun son 10 günde düzenlediği saldırılarda da 360 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'de Gazze'ye başlattığı saldırılarda ölenlerin sayısı, 262 günde, 37 bin 626’ya, yaralı sayısı 86 bin 98’e çıktı. Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı aktarıldı.

(AS)