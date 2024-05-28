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Yayın Tarihi: 28 Mayıs 2024 16:26
 ~ Son Güncelleme: 28 Mayıs 2024 16:27
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Gazze'de can kaybı 36 bin 96’ya çıktı

Filistin Sağlık Bakanlığı, “İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 5 katliam gerçekleştirdiğini, bu saldırılarda 46 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiğini, 110 Filistinlinin yaralandığını” duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gazze'de can kaybı 36 bin 96’ya çıktı
Fotoğraf: AA

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 235 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte “Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 5 katliam gerçekleştirdiği”, bu saldırılarda 46 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 110 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 36 bin 96'ya, yaralı sayısının 81 bin 136'ya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

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Bugün 08:30
/haber/bm-yetkilileri-israilin-refahtaki-kampa-saldirisini-kinadi-295811
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/haber/israil-in-refah-ta-yerinden-edilenleri-hedef-almasi-uad-kararina-meydan-okuma-295783
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