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Yayın Tarihi: 6 Haziran 2024 13:46
 ~ Son Güncelleme: 6 Haziran 2024 13:47
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Gazze'de can kaybı 36 bin 654'e çıktı

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 36 bin 654'e yükseldiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gazze'de can kaybı 36 bin 654'e çıktı
Fotoğraf: AA

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 244 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Bakanlık, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 6 saldırı gerçekleştirdiğini, bu saldırılarda 68 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiğini, 235 Filistinlinin yaralandığını açıkladı.

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 36 bin 654'e, yaralı sayısının 83 bin 309'a yükseldiği kaydedildi. Ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
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