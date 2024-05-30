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Yayın Tarihi: 30 Mayıs 2024 16:43
 ~ Son Güncelleme: 30 Mayıs 2024 16:44
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Gazze'de can kaybı 36 bin 224'e çıktı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 237 gündür sürdürdüğü saldırılarda ölenlerin sayısı 36 bin 224'e, yaralı sayısı 81 bin 777'ye yükseldi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gazze'de can kaybı 36 bin 224'e çıktı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 237 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde “5 katliam gerçekleştirdiği”, bu saldırılarda 53 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 357 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 36 bin 224'e, yaralı sayısının 81 bin 777'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı aktarıldı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
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