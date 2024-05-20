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Yayın Tarihi: 20 Mayıs 2024 08:17
 ~ Son Güncelleme: 20 Mayıs 2024 08:18
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Gazze'de can kaybı 35 bin 456’ya yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 70 artarak 35 bin 456'ya yükseldi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Gazze'de can kaybı 35 bin 456’ya yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 226 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Bakanlığın açıklamasında, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 8 katliam gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 70 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 110 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 35 bin 456'ya, yaralı sayısının 79 bin 476'ya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
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