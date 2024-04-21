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Yayın Tarihi: 21 Nisan 2024 13:42
 ~ Son Güncelleme: 21 Nisan 2024 13:47
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İSRAİL SALDIRILARININ 198. GÜNÜ

Gazze'de can kaybı 34 bin 97'ye yükseldi

İsrail'in 198 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de son 24 saatte 48 kişi öldü, 79 kişi yaralandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gazze'de can kaybı 34 bin 97'ye yükseldi
Fotoğraf: AA

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 48 artarak 34 bin 97'ye yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 198 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 48 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 79 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 97'ye, yaralı sayısının da 76 bin 980'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

(AD)

Gazze Filistin-İsrail Savaşı
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