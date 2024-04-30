Gazze'de can kaybı 34 bin 535’e yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 207 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Bakanlık, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 47 Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini, 61 Filistinlinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 535'e, yaralı sayısının da 77 bin 704'e yükseldiğini ekledi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)