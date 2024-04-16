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DÜNYA
Yayın Tarihi: 16 Nisan 2024 16:54
 ~ Son Güncelleme: 16 Nisan 2024 17:01
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İSRAİL SALDIRILARININ 193. GÜNÜ

Gazze'de can kaybı 33 bin 843'e yükseldi

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda 46 kişi hayatını kaybetti, 110 kişi yaralandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gazze'de can kaybı 33 bin 843'e yükseldi
*İsrail ordusunun harabeye çevirdiği Şifa Hastanesi avlusunda toplu mezar bulundu, 16 Nisan 2024 (Fotoğraf: AA)

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 843'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 193 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 46 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 110 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 33 bin 843'e, yaralı sayısının da 76 bin 575'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurguladı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(VC)

Filistin-İsrail Savaşı Gazze Şeridi israil ordusu Filistin
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/haber/israilin-oldurdugu-gazeteci-icin-adalet-cagrisi-294283
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/haber/unicef-gazze-yok-olus-ve-kitligin-esiginde-294056
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