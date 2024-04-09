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DÜNYA
Yayın Tarihi: 9 Nisan 2024 16:04
 ~ Son Güncelleme: 9 Nisan 2024 16:11
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İSRAİL SALDIRILARININ 186. GÜNÜ

Gazze'de can kaybı 33 bin 360'a yükseldi

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda 153 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi yaralandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gazze'de can kaybı 33 bin 360'a yükseldi
*İsrail'in arkasında büyük bir yıkım bırakarak çekildiği Han Yunus, 9 Nisan 2024 [Fotoğraf: AA]

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 360'a yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 186 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 153 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 60 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 33 bin 360'a, yaralı sayısının da 75 bin 993'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurguladı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(VC)

Filistin-İsrail Savaşı Gazze Şeridi israil ordusu
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