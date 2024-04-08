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Yayın Tarihi: 8 Nisan 2024 14:58
 ~ Son Güncelleme: 8 Nisan 2024 14:59
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Gazze'de can kaybı 33 bin 207’ye çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 207'ye yükseldi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Gazze'de can kaybı 33 bin 207’ye çıktı
Fotoğraf: AA

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 185 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 32 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 47 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 33 bin 207'ye, yaralı sayısının da 75 bin 933'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurguladı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
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/haber/filistin-gazze-de-israil-saldirilarinda-her-saat-4-cocuk-oluyor-293893
Hamas’tan ateşkes ve "rehine takası" açıklaması
Bugün 08:32
/haber/hamastan-ateskes-ve-rehine-takasi-aciklamasi-294045
Netanyahu, Refah’a kara saldırısı için tarihin belirlendiğini açıkladı
Bugün 11:04
/haber/netanyahu-refaha-kara-saldirisi-icin-tarihin-belirlendigini-acikladi-294054
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“Almanya, Gazze'deki cehenneme katkıda bulunmaktan sorumlu”
Bugün 08:20
/haber/almanya-gazze-deki-cehenneme-katkida-bulunmaktan-sorumlu-294044
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/haber/israil-ordusu-gazze-nin-guneyinden-cekildi-294000
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8 Nisan 2024
/haber/gazzede-kirmizi-cizgiler-dahil-tum-cizgiler-asildi-294004
“Gazze'nin kuzeyindeki halk açlıktan ölüyor”
4 Nisan 2024
/haber/gazze-nin-kuzeyindeki-halk-acliktan-oluyor-293889
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5 Nisan 2024
/haber/msf-gazze-halki-acil-ve-kalici-bir-ateskese-ihtiyac-duyuyor-293918
“Gazze’de 346 bin çocuk ciddi yetersiz beslenme riskiyle karşı karşıya”
2 Nisan 2024
/haber/gazzede-346-bin-cocuk-ciddi-yetersiz-beslenme-riskiyle-karsi-karsiya-293769
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