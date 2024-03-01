Gazze'de can kaybı 30 bini geçti

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 147 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bugün açıklama yaptı.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 193 Filistinliyi daha öldürdüğünü kaydeden Bakanlık, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 30 bin 228'e yükseldiğini aktardı.

Açıklamada, son saldırılarda İsrail güçlerinin 920 Filistinliyi daha yaraladığı ve Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 71 bin 377 olduğu bildirildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte "16 katliam" gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)