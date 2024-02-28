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Yayın Tarihi: 28 Şubat 2024 13:43
 ~ Son Güncelleme: 28 Şubat 2024 16:18
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Gazze'de can kaybı 30 bine yaklaştı

Filistin Sağlık Bakanlığı, enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gazze'de can kaybı 30 bine yaklaştı
Fotoğraf: AA

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 145 gündür sürdürdüğü saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasına göre, İsrail'in Gazze'de dünden bu yana sivilleri hedef alan saldırılarında 76 Filistinli öldürüldü, 110 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 29 bin 954'e, yaralananların sayısının da 70 bin 325'e çıktı.

Açıklamada halen enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı belirtildi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

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/haber/filistin-devlet-baskani-abbas-netanyahu-uluslararasi-topluma-meydan-okuyor-292497
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/haber/dunya-tabipleri-birliginden-gazze-icin-acil-eylem-cagrisi-292254
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/haber/israil-insani-yardim-bekleyen-filistinlilere-saldirdi-en-az-104-olu-292534
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/haber/gazze-nin-kuzeyindekiler-icin-saglik-hizmeti-kalmadi-292503
Gazze’deki hastane için acil tahliye çağrısı
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/haber/gazzedeki-hastane-icin-acil-tahliye-cagrisi-292429
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/haber/guterres-israil-in-gazze-saldirisi-bm-yardimlarinin-sonu-olur-292385
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