Gazze'de bir çocuk daha yetersiz beslenmeden hayatını kaybetti

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri saldırılarını sürdürüp yardım girişini engellediği Gazze Şeridi’nde bir çocuk daha açlık sebebiyle hayatını kaybetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nde bulunan çocuk, yetersiz beslenme ve tıbbi imkansızlıklar sebebiyle öldü.

Haberde, İsrail'in yıkıcı saldırılarının yanı sıra insani yardımların ve tıbbi malzemelerin girişini engellediği Gazze Şeridi'nde açlıktan ölenlerin sayısının 30'a çıktığı ifade edildi.

Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğütmeye başladığı bildiriliyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280’i çocuk olmak üzere 32 bin 552 Filistinli öldürüldü, 74 bin 980 kişi yaralandı.

Ayrıca BM Avrupa ve Orta Asya Bölgesel İletişim Sorumlusu Jonathan Fowler'in, Gazze'nin kuzeyindeki insani duruma ilişkin açıklamasına yer verildi. Gazze'nin kuzeyinin bölgedeki kıtlığın merkez üssü olduğunu kaydeden Fowler, gıda malzemelerinin bölgeye acilen girmesi gerektiğinin altını çizdi.

Paylaşımda, UNRWA'nın gıda konvoylarının, hızla kıtlığa sürüklendiği belirtilen Gazze'nin kuzeyine ulaşmasına bir kez daha engel olunduğu vurgulandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze Şeridi'ne insani yardım girişlerine yönelik kısıtlamaların kaldırılması çağrısı yaptı.

Volker Türk: Acil ateşkes gerekiyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, BBC’ye yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye giren yardımları engellemesinin savaş suçu olduğunu belirtti.

Gazze'de insani durumun trajik seviyede olduğuna dikkati çeken Türk, "Acil ateşkes gerekiyor" diye konuştu.

İsrail'in işgalci güç olarak insani yardımların Gazze'ye girişini sağlama yükümlülüğü bulunduğunu vurgulayan Türk, "İnsani yardımlar istenen ölçüde ve hızda gelmediğinde çok ciddi soru işaretleri ortaya çıkıyor" dedi.

Türk, "Bu konuda suçlu İsrail mi?" sorusuna "Evet. İsrail önemli ölçüde suçlanacak" yanıtını verdi.

İsrail'in "yardımların Hamas'a gittiği" ve bu konuda suçlunun BM olduğu yönündeki eleştirilerine de yanıt veren Türk, 7 Ekim 2023'te yaşananların uluslararası hukuka ve insan haklarına aykırı olduğunu belirtti:

"Aynı zamanda İsrail'in saldırılarının ortaya çıkardığı vahşet ve izlediği savaş yöntemi, tepkinin orantılı olup olmadığı sorusunu gündeme getiriyor. Her zaman niyetinizi ispatlamak zorundasınız. Ancak ablukayla ilan edilen toplu cezalandırma savaş suçudur ve bu şekilde değerlendirilmesi gerekir."

Çatışmalarda tüm tarafların yaptıklarından sorumlu tutulması gerektiğinin altını çizen Türk, buna Gazzelilerin ihtiyaç duyduğu yardımları bekletmenin de dahil olduğunu vurguladı.

Türk, İsrail'in yardım malzemelerini kontrol etmesinin doğal olduğuna ancak bunun günlerce sürmemesi gerektiğine işaret ederek, "Acil bir durumda anlamsız olan her türlü zorunluluğu masaya koyduğunuzda bu ciddi sorular doğurur. Şu anda gördüğümüz tüm kısıtlamalara baktığımızda, açlığın bir savaş silahı olarak kullanılması meselesi gündeme geliyor" değerlendirmesini yaptı.