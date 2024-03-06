Gazze'de bir çocuk daha açlıktan hayatını kaybetti

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze kentindeki Şifa Hastanesinde yetersiz beslenme nedeniyle 15 yaşındaki bir kız çocuğunun hayatını kaybettiğini belirtti.

İsrail'in insani yardımları engellediği Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme sebebiyle ölenlerin sayısının 18'e yükseldiğini aktaran Kudra, Gazze'nin kuzeyindeki açlık felaketinin özellikle kronik hasta, çocuk ve hamile kadınlar için öldürücü seviyelere çıktığını kaydetti.

Uluslararası topluma çağrı

İsrail'in kuzeydeki bölgelerde açlıklarını giderme arayışındaki insanlara karşı katliam yaptığına dikkati çeken Kudra, "Açlık giderek derinleşiyor ve insani yardımların girişi için saldırıların durdurulmaması halinde binlerce kişinin canını alacak" dedi.

Uluslararası toplumdan İsrail saldırılarını durduracak baskılar uygulamasını talep eden Kudra, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde olabilecek insani felaketin önüne geçilmesi için Birleşmiş Milletlerin (BM) acil adımlar atması gerektiğini vurguladı.

Birlemiş Milletler (BM), İsrail'in saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesine olduğu uyarısında bulunmuştu. BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya. Özellikle Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğütmeye başladığı bildiriliyor.