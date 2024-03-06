ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 6 Mart 2024 12:32
 ~ Son Güncelleme: 6 Mart 2024 12:34
2 dk Okuma

Gazze'de bir çocuk daha açlıktan hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, “Açlık giderek derinleşiyor ve insani yardımların girişi için saldırıların durdurulmaması halinde, binlerce kişinin canını alacak” dedi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Gazze'de bir çocuk daha açlıktan hayatını kaybetti
Fotoğraf: AA

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze kentindeki Şifa Hastanesinde yetersiz beslenme nedeniyle 15 yaşındaki bir kız çocuğunun hayatını kaybettiğini belirtti.

İsrail'in insani yardımları engellediği Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme sebebiyle ölenlerin sayısının 18'e yükseldiğini aktaran Kudra, Gazze'nin kuzeyindeki açlık felaketinin özellikle kronik hasta, çocuk ve hamile kadınlar için öldürücü seviyelere çıktığını kaydetti.

Uluslararası topluma çağrı

İsrail'in kuzeydeki bölgelerde açlıklarını giderme arayışındaki insanlara karşı katliam yaptığına dikkati çeken Kudra, "Açlık giderek derinleşiyor ve insani yardımların girişi için saldırıların durdurulmaması halinde binlerce kişinin canını alacak" dedi.

Uluslararası toplumdan İsrail saldırılarını durduracak baskılar uygulamasını talep eden Kudra, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde olabilecek insani felaketin önüne geçilmesi için Birleşmiş Milletlerin (BM) acil adımlar atması gerektiğini vurguladı.

Birlemiş Milletler (BM), İsrail'in saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesine olduğu uyarısında bulunmuştu. BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya. Özellikle Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğütmeye başladığı bildiriliyor.

Gazze'de can kaybı 30 bin 717'ye çıktı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından bugün yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 152 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte 86 Filistinliyi öldürdüğü belirtilen açıklamada, toplam can kaybının 30 bin 717'ye yükseldiği aktarıldı.

Son saldırılarda 113 Filistinlinin yaralanmasıyla toplam yaralı sayısı da 72 bin 156'ya çıktı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin, Han Yunus ve Gazze'nin kuzeyinde bugüne kadar 348 sağlık personelini öldürdüğü, 269 sağlık personelini de alıkoyduğu kaydedildi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
ilgili haberler
AB: Gazze’de toplumun yaşamasına olanak sağlayan her şey yok edildi
Bugün 15:17
/haber/ab-gazzede-toplumun-yasamasina-olanak-saglayan-her-sey-yok-edildi-292786
BM: Gazze'deki evlerin yüzde 80'inde temiz su yok
Bugün 10:53
/haber/bm-gazze-deki-evlerin-yuzde-80-inde-temiz-su-yok-292758
ABD: Gazze'deki çocuk ölümleri kabul edilemez
Bugün 10:18
/haber/abd-gazze-deki-cocuk-olumleri-kabul-edilemez-292753
BM raportörleri: İsrail, Gazzelileri kasıtlı olarak aç bırakıyor
5 Mart 2024
/haber/bm-raportorleri-israil-gazzelileri-kasitli-olarak-ac-birakiyor-292728
Gazze'de 16 çocuk açlıktan hayatını kaybetti
5 Mart 2024
/haber/gazze-de-16-cocuk-acliktan-hayatini-kaybetti-292715
DSÖ: Gazze’deki hastanelerde çocukların açlıktan öldüğüne tanık olduk
5 Mart 2024
/haber/dso-gazzedeki-hastanelerde-cocuklarin-acliktan-oldugune-tanik-olduk-292695
“Gazze'de yetersiz beslenen bebekler dünyanın gözü önünde ölüyor”
4 Mart 2024
/haber/gazze-de-yetersiz-beslenen-bebekler-dunyanin-gozu-onunde-oluyor-292647
ilgili haberler
AB: Gazze’de toplumun yaşamasına olanak sağlayan her şey yok edildi
Bugün 15:17
/haber/ab-gazzede-toplumun-yasamasina-olanak-saglayan-her-sey-yok-edildi-292786
BM: Gazze'deki evlerin yüzde 80'inde temiz su yok
Bugün 10:53
/haber/bm-gazze-deki-evlerin-yuzde-80-inde-temiz-su-yok-292758
ABD: Gazze'deki çocuk ölümleri kabul edilemez
Bugün 10:18
/haber/abd-gazze-deki-cocuk-olumleri-kabul-edilemez-292753
BM raportörleri: İsrail, Gazzelileri kasıtlı olarak aç bırakıyor
5 Mart 2024
/haber/bm-raportorleri-israil-gazzelileri-kasitli-olarak-ac-birakiyor-292728
Gazze'de 16 çocuk açlıktan hayatını kaybetti
5 Mart 2024
/haber/gazze-de-16-cocuk-acliktan-hayatini-kaybetti-292715
DSÖ: Gazze’deki hastanelerde çocukların açlıktan öldüğüne tanık olduk
5 Mart 2024
/haber/dso-gazzedeki-hastanelerde-cocuklarin-acliktan-oldugune-tanik-olduk-292695
“Gazze'de yetersiz beslenen bebekler dünyanın gözü önünde ölüyor”
4 Mart 2024
/haber/gazze-de-yetersiz-beslenen-bebekler-dunyanin-gozu-onunde-oluyor-292647
Sayfa Başına Git