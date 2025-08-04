Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısı 175'e yükseldi

İsrail’in dayattığı abluka ve kıtlık koşulları nedeniyle Gazze Şeridi’nde insani kriz derinleşiyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, son 24 saatte 6 Filistinlinin daha açlık nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail kuşatması altındaki bölgede açlıktan ölenlerin sayısı 93’ü çocuk olmak üzere toplam 175’e ulaştı.

AA'nın haberine göre, Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Son 24 saatte hastanelere 119 cenaze ve 866 yaralı ulaştı. Ayrıca, "İhbar ve Kayıp Kişiler Dosyası Takip Komisyonu" tarafından, son dönemdeki saldırılarda yaşamını yitirdiği belirlenen 290 kişi de toplam ölü sayısına eklendi.

Buna göre, 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bin 839’a yükseldi. Sadece 18 Mart’tan bu yana, İsrail’in ateşkesi bozarak başlattığı saldırılarda 9 bin 350 Filistinlinin öldüğü, 37 bin 547 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Yardım noktaları da hedefte

Öte yandan, 27 Mayıs’tan bu yana İsrail ve ABD’nin yönlendirmesiyle kurulan "Gazze İnsani Yardım Vakfı"na ait dağıtım noktaları da hedef alınmaya devam ediyor. Bu sistematik saldırılarda şu ana kadar 1.487 kişi hayatını kaybederken, 10 bin 578 kişi yaralandı.

Gazze’de insani durum her geçen gün daha da kötüleşirken, uluslararası kamuoyu acil ateşkes ve insani yardım koridorlarının açılması çağrılarını sürdürüyor.

İsrail’in hedefindeki Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı 160’a çıktı

(EMK)