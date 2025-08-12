Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı 217'ye çıktı

İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze’de son 24 saatte 2'si çocuk 5 Filistinli daha açlıktan hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin bilgi verdi.

Burş, Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 103'ü çocuk, 227'ye yükseldiğini belirtti.

Yardım bekleyen 30 kişi hayatını kaybetti

Öte yandan AA’nın hastane kaynakları ve görgü tanıklarına dayandırdığı habere göre İsrail, Gazze’de yerinden edilenlerin çadırlarını, sivillerin evlerini ve yardım bekleyenleri hedef aldı.

İsrail'in Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesinde bir evi hedef aldığı saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İsrail'in aynı mahallede başka bir evi daha hedef alması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib, sosyal medya hesabından, Gazze'deki duruma ilişkin paylaşım yaptı.

Gazze’de açlıktan ölen çocukların sayısı 100’e yükseldi

DSÖ: Kritik düzeyde kıtlık var

"Gazze kıtlığın eşiğinde” diyen Lahbib, yardımların engellendiğini, havadan yapılan yardımların etkisiz olduğunu belirtti.

Lahbib, “İsrail ordusunun tam bir darbe vurması felaket olur. Toplu kayıplar, çöken hizmetler ve esirler risk altında. Ateşkes, rehinelerin serbest bırakılması ve engelsiz insani yardım çağrısında bulunuyoruz” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn ise; Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında Gazze’deki durumu değerlendirdi.

Gazze Şeridi'ndeki genel sağlık durumunun felaket seviyesinde kalmaya devam ettiğinin altını çizen Peeperkorn, “Gazze Şeridi genelindeki hastanelerin yalnızca yüzde 50'si ve sağlık ocaklarının ise yüzde 38'i kısmen işlevsel durumda. İlaç ve sarf malzemelerinde kritik düzeyde kıtlık var” dedi.

Dünyada açlık ve askeri harcamalar

2 milyona yakın insan yerinden edildi Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor. Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda yaşıyor. İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

(RT)