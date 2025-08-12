ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 12 Ağustos 2025 14:28
 ~ Son Güncelleme: 12 Ağustos 2025 14:41
2 dk Okuma

Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı 217'ye çıktı

Gazze'de son 24 saatte 2'si çocuk 5 Filistinli daha açlıktan yaşamını yitirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı 217'ye çıktı
*Fotoğraf: AA

İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze’de son 24 saatte 2'si çocuk 5 Filistinli daha açlıktan hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin bilgi verdi.

Burş, Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 103'ü çocuk, 227'ye yükseldiğini belirtti.

Yardım bekleyen 30 kişi hayatını kaybetti

Öte yandan AA’nın hastane kaynakları ve görgü tanıklarına dayandırdığı habere göre İsrail, Gazze’de yerinden edilenlerin çadırlarını, sivillerin evlerini ve yardım bekleyenleri hedef aldı.

İsrail'in Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesinde bir evi hedef aldığı saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İsrail'in aynı mahallede başka bir evi daha hedef alması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib, sosyal medya hesabından, Gazze'deki duruma ilişkin paylaşım yaptı.

Gazze’de açlıktan ölen çocukların sayısı 100’e yükseldi
Gazze’de açlıktan ölen çocukların sayısı 100’e yükseldi
10 Ağustos 2025

DSÖ: Kritik düzeyde kıtlık var

"Gazze kıtlığın eşiğinde” diyen Lahbib, yardımların engellendiğini, havadan yapılan yardımların etkisiz olduğunu belirtti.

Lahbib, “İsrail ordusunun tam bir darbe vurması felaket olur. Toplu kayıplar, çöken hizmetler ve esirler risk altında. Ateşkes, rehinelerin serbest bırakılması ve engelsiz insani yardım çağrısında bulunuyoruz” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn ise; Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında Gazze’deki durumu değerlendirdi.

Gazze Şeridi'ndeki genel sağlık durumunun felaket seviyesinde kalmaya devam ettiğinin altını çizen Peeperkorn, “Gazze Şeridi genelindeki hastanelerin yalnızca yüzde 50'si ve sağlık ocaklarının ise yüzde 38'i kısmen işlevsel durumda. İlaç ve sarf malzemelerinde kritik düzeyde kıtlık var” dedi.

Dünyada açlık ve askeri harcamalar
Dünyada açlık ve askeri harcamalar
2 Temmuz 2025

2 milyona yakın insan yerinden edildi

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda yaşıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Gazze İsrail
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git