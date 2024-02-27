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DÜNYA
Yayın Tarihi: 27 Şubat 2024 08:40
 ~ Son Güncelleme: 27 Şubat 2024 08:41
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“Gazze'de açlık riski her geçen gün artıyor”

Kızılhaç Genel Sekreteri Chapagain, Gazze’de nüfusun yaklaşık yüzde 80'inin acil veya yıkıcı akut gıda güvensizliği koşullarıyla karşı karşıya olduğunu açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
“Gazze'de açlık riski her geçen gün artıyor”
Fotoğraf: AA

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Sekreteri Jagan Chapagain, X sosyal medya platformundan, Gazze'deki duruma ilişkin paylaşım yaptı.

"Gazze'de ciddi bir gıda güvensizliği yaşanıyor" diye yazan Chapagain, nüfusun yaklaşık yüzde 80'inin halihazırda acil veya yıkıcı akut gıda güvensizliği koşullarıyla karşı karşıya olması nedeniyle açlık riskinin her geçen gün arttığını vurguladı.

Sindirim, solunum ve cilt hastalıkları, anemi

Chapagain, Filistin Kızılayının raporlarına atıfta bulunarak, barınma merkezlerindeki 1 milyondan fazla çocuk ve yaşlının dehidrasyon, sindirim, solunum ve cilt hastalıklarının yanı sıra anemi riskiyle karşı karşıya olduğunu aktardı.

Gazze'deki insanların her gün bu acı gerçekle yüzleştiğine işaret eden Chapagain, hayati önem taşıyan insani yardımların dağıtımını kolaylaştırmak için güvenli ve engelsiz insani erişim çağrısını yineledi.

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(AS)

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