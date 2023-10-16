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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 16 Ekim 2023 17:57
 ~ Son Güncelleme: 16 Ekim 2023 17:59
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Gazze'de 50 bin hamile kadın doğum hizmetinden yoksun

Bir televizyon kanalında konuşan UNFPA Müdürü Dominic Allen, Gazze'de sağlık sisteminin hassas ve yıkılmak üzere olduğunu söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/16/gazze-de-50-bin-hamile-kadin-dogum-hizmetinden-yoksun.jpg
Anadolu Ajansı ( Arşiv)

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), sanal medya platformundan yaptığı açıklamada, Gazzeli 50 bin 500 hamile kadının sağlık hizmetine ulaşamadığını duyurdu.  

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Bir televizyon kanalında konuşan UNFPA Müdürü Dominic Allen, Gazze'de sağlık sisteminin hassas ve yıkılmak üzere olduğunu söyledi. Gazzeli hamile kadınların durumuna işaret eden Dominic Allen, kadınlar için büyük endişe duyduklarını belirtti.  

Hamile kadınlar için “Gidecek bir yerleri yok" diyen Dominic, sağlık hizmetlerine ulaşmalarının gerektiğinin altını çizdi. (EMK)

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