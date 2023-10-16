Gazze'de 50 bin hamile kadın doğum hizmetinden yoksun

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), sanal medya platformundan yaptığı açıklamada, Gazzeli 50 bin 500 hamile kadının sağlık hizmetine ulaşamadığını duyurdu.

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Bu ay içerisinde 5 bin 500 kadının doğum yapacağı bilgisi verilen açıklamada, acil koruma ve sağlık gözetimine ihtiyaç olduğuna dikkat çekilerek, tüm taraflara uluslararası insan haklarına bağlı kalmaları tavsiye edildi.

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Bir televizyon kanalında konuşan UNFPA Müdürü Dominic Allen, Gazze'de sağlık sisteminin hassas ve yıkılmak üzere olduğunu söyledi. Gazzeli hamile kadınların durumuna işaret eden Dominic Allen, kadınlar için büyük endişe duyduklarını belirtti.

Hamile kadınlar için “Gidecek bir yerleri yok" diyen Dominic, sağlık hizmetlerine ulaşmalarının gerektiğinin altını çizdi. (EMK)