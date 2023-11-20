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DÜNYA
Yayın Tarihi: 20 Kasım 2023 17:15
 ~ Son Güncelleme: 20 Kasım 2023 17:35
2 dk Okuma

Gazze'de 5 bin 500'ü çocuk 13 bin kişi öldürüldü

İsrail ordusu, "güvenli" olduğunu iddia ederek Filistinlileri zorla göç ettirdiği Gazze'nin güneyindeki Refah kentindeki Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesi çevresindeki iki evi hedef alarak 17 Filistinliyi öldürdü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/20/gazze-de-5-bin-500-u-cocuk-13-bin-kisi-olduruldu.jpg
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları 45. gününde sürüyor.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin doğusunda yer alan Cihr ed-Dik bölgesinde bir evde konuşlanan İsrail askerlerine saldırı düzenlendiğini ve çok sayıda askerin öldürüldüğünü duyurdu.

Gazze'nin çeşitli bölgelerinde İsrail ordusuna ait 29 zırhlı aracın da tamamen ya da kısmen imha edildiği açıklandı.

Gazze'de 100'den fazla Filistinli gözaltına alındı

İsrail ordusu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet, Gazze'nin kuzeyinde dün (19 Kasım) 100'den fazla Filistinlinin gözaltına alınarak İsrail'e götürüldüğünü duyurdu.

Söz konusu Filistinlilerin "Hamas üyesi" olduğu öne sürülen açıklamada, gözaltına alınanların sorgulandığı belirtildi.

İsrail ordusu, Gazze'de bazı bölgelerden çekildi

AA'ya göre görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Gazze şehrinin güneyindeki El-Hadra ve Ez-Zeytun mahallesinden 3 kilometre batı yönünde konum değiştirdi.

İsrail güçleri ayrıca, Filistinli gruplarla yaşanan şiddetli çatışmaların ardından Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesindeki Ebu Şerh Kavşağı'ndan, Gazze merkezindeki Es-Saraya ile El-Cela Caddesi'ndeki Dubayt kavşaklarından geri çekildi.

İsrail askeri araçları da Tel el-Heva Mahallesi'nden ayrılarak Gazze şehrinin batısındaki er-Reşid Caddesi'nde konuşlandı.

Han Yunus'a hava saldırısı: Onlarca ölü

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre,  İsrail savaş uçakları tarafından onlarca füzenin fırlatıldığı Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un Hamed konut kenti çevresinde çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan onlarca kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'ndeki Askula mevkisini hedef alan İsrail topçularının atışları sonucu ölenler ve yaralananlar oldu.

Endonezya Hastanesi'ne saldırı: 12 Filistinli öldürüldü

WAFA'ya göre, İsrail ordusunun roketlerle vurduğu Endonezya Hastanesi'nde 12 kişi öldü, aralarında iki doktorun da olduğu onlarca kişi yaralandı. Hastanenin ikinci katı bombardıman sebebiyle büyük hasar gördü.

Saldırı, hastanede elektriklerin kesilmesine neden olurken, 140 yataklı olduğu belirtilen sağlık kurumunda 650 hastanın tedavi gördüğü, yaklaşık 150 yaralı olduğu kaydedildi.

Hamas, Endonezya Hastanesi'nin ablukaya alınması ve bombalanmasının "uluslararası müdahale gerektiren bir suçtur" dedi.

İsrail 'güvenli' dediği Gazze'nin güneyinde 17 sivili öldürdü

İsrail ordusu, "güvenli" olduğunu iddia ederek Filistinlileri zorla göç ettirdiği Gazze'nin güneyini de vurmaya devam ediyor.

Bölgedeki görgü tanıklarının ifadesine göre, Gazze'nin güneyinde yer alan Refah kentindeki Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesi çevresindeki 2 evi hedef alan İsrail ordusunun saldırısında 17 Filistinli yaşamını yitirdi, onlarcası yaralandı.

Onlarca Filistinlinin ise hala enkaz altında olduğu belirtildi.

(NT)

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