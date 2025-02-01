Gazze'de 4'üncü esir takası başladı: Üçüncü rehine de teslim edildi

İsrail ve Hamas arasında Gazze Şeridi'nde ateşkes öngören ve 19 Ocak'ta yürürlüğe giren anlaşmanın 42 günlük ilk aşamasının dördüncü rehine takası bugün başladı.

İsrailli rehineleri teslim alan Uluslararası Kızılhaç Komitesi (IRCR) araçları, bugün erken saatlerde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a ulaştı.

İsrailli-Fransız Ofer Kalderon ile Yarden Bibas'ın güneydeki Han Yunus kentinde Uluslararası Kızılhaç Komitesi ekiplerine teslim edildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) de iki rehinenin Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne teslim edildiği bilgisini teyit etti. Han Yunus'ta salıverilen iki rehine, ardından Kızılhaç tarafından İsrail ordusuna teslim edildi.

Kalderon ve Bibas'ın İsrail ordusuna teslim edildikten sonra İsrail topraklarına giriş yaptığı belirtilirken, Kızılhaç'ın üçüncü rehineyi de almak için yolda olduğu aktarıldı.

El Cezire televizyonu, üçüncü rehine İsrailli-ABD'li Keith Siegel'in nerede serbest bırakılacağının son saate kadar gizli tutulduğu bilgisini verdi. Sonrasında basına yansıyan görüntülerde, Kızılhaç konvoyunun Siegel'i de teslim almak üzere Gazze Limanı'na gittiği görüldü.

Hamas, Siegel'i de burada Kızılhaç ekiplerine teslim etti. İsrailli-ABD'li rehinenin teslimi sırasında arkada İngilizce oalrak "Nazi siyonizmi kazanmayacak" yazısının yer aldığı görüldü. Siegel, ardından İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) teslim edildi.

Hamas ise İsrail’in bugün serbest bırakmasını istediği 183 Filistinlinin de isimlerini yayımlamıştı. Açıklamaya göre; serbest bırakılacak Filistinlilerin 18'i müebbet, 54'ü ağır hapis cezasına çarptırılmış kişiler, 111'i de 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nden alıkonulan kişilerden oluşuyor. Açıklamada, serbest bırakılması planlanan yedi kişinin Filistin dışına gönderileceği belirtilmişti.

İsrail ile Hamas arasında varılan Gazze'de ateşkes ve rehine takası anlaşması, 19 Ocak Pazar günü Türkiye saatiyle 12.15'te yürürlüğe girmişti. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 rehine ve 1900'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacak. Rehine takasının ilk üç turunda toplam 400 Filistinli tutuklu özgürlüğüne kavuşurken Gazze'deki 10 İsrailli ve beş Taylandlı rehine serbest bırakılmıştı.

(RT)