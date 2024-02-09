ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 9 Şubat 2024 08:26
 ~ Son Güncelleme: 9 Şubat 2024 08:27
1 dk Okuma

“Gazze'de 17 bin çocuk ebeveynini kaybetti”

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü Sevabite, 2 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin yiyecek, su ve ilaç bulamadıkları için son derece zor bir hayat yaşadıklarını açıkladı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
“Gazze'de 17 bin çocuk ebeveynini kaybetti”
Fotoğraf: AA

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, Gazze'nin orta kesimindeki Şuheda el-Aksa Hastanesi'nde basın toplantısı düzenledi.

Sevabite, "Soykırım savaşının başladığı günden bu yana Gazze Şeridi'nde 17 bine yakın Filistinli çocuk ailesiz yaşıyor, bu çocukların ailelerinden bazıları öldürüldü veya alıkonuldu, bazıları anne ve babasını ya da ikisinden birini kaybetti" dedi.

“7 bin kişi enkaz altında”

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana 12 bin 150 çocuk, 8 bin 300 kadın, 340 sağlık personeli, 46 sivil savunma personeli ve 123 gazetecinin öldüğünü aktaran Sevabite, hükümet ofisinin yaklaşık 7 bin kişinin de hala enkaz altında olduğunu belgelediğini söyledi.

2 milyon Gazzeli yerinden edildi

Kuzey Gazze ilinde vatandaşların yediği un, pirinç ve hayvan yeminin tükenmesinin ardından kıtlığın artacağı konusunda uyaran Sevabite, Gazze Şeridi'nin tüm vilayetlerindeki barınma merkezlerinde bulunan 2 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin yiyecek, su ve ilaç bulamadıkları için son derece zor bir hayat yaşadıklarına dikkati çekti.

Sevabite, yerinden edilmenin zorlu koşulları ve onlara yönelik hizmetlerin olmayışı nedeniyle 700 binden fazla yerinden edilmiş kişinin bulaşıcı hastalıklara yakalandığını belirtti.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
ilgili haberler
Gazze’de 27 bin 947 kişi hayatını kaybetti
Bugün 14:00
/haber/gazzede-27-bin-947-kisi-hayatini-kaybetti-291653
“Filistinliler su kamyonu önünde sıra bekliyor”
Bugün 10:00
/haber/filistinliler-su-kamyonu-onunde-sira-bekliyor-291631
BM’den Gazze için ateşkes çağrısı
Bugün 08:53
/haber/bmden-gazze-icin-ateskes-cagrisi-291626
Gazze’de 27 bin 840 kişi hayatını kaybetti
8 Şubat 2024
/haber/gazzede-27-bin-840-kisi-hayatini-kaybetti-291591
Gazze’de 340 doktor ve sağlık çalışanı hayatını kaybetti
8 Şubat 2024
/haber/gazzede-340-doktor-ve-saglik-calisani-hayatini-kaybetti-291574
BM: Gazze'de açlık 12 kat arttı
8 Şubat 2024
/haber/bm-gazze-de-aclik-12-kat-artti-291567
SAVAŞI BİTİRMEYE DÖNÜK MÜZAKERELER DE PLANDA
Gazze: Hamas üç aşamalı esir değişimi ve ateşkes planını kabul etti
7 Şubat 2024
/haber/gazze-hamas-uc-asamali-esir-degisimi-ve-ateskes-planini-kabul-etti-291561
BM: Gazze'deki sağlık tesislerinin yüzde 84'ü saldırılardan etkilendi
7 Şubat 2024
/haber/bm-gazze-deki-saglik-tesislerinin-yuzde-84-u-saldirilardan-etkilendi-291543
Blinken’in davetini reddeden ABD’li doktor: Gazze’de ailemden 100 kişi öldürüldü
7 Şubat 2024
/haber/blinkenin-davetini-reddeden-abdli-doktor-gazzede-ailemden-100-kisi-olduruldu-291521
ilgili haberler
Gazze’de 27 bin 947 kişi hayatını kaybetti
Bugün 14:00
/haber/gazzede-27-bin-947-kisi-hayatini-kaybetti-291653
“Filistinliler su kamyonu önünde sıra bekliyor”
Bugün 10:00
/haber/filistinliler-su-kamyonu-onunde-sira-bekliyor-291631
BM’den Gazze için ateşkes çağrısı
Bugün 08:53
/haber/bmden-gazze-icin-ateskes-cagrisi-291626
Gazze’de 27 bin 840 kişi hayatını kaybetti
8 Şubat 2024
/haber/gazzede-27-bin-840-kisi-hayatini-kaybetti-291591
Gazze’de 340 doktor ve sağlık çalışanı hayatını kaybetti
8 Şubat 2024
/haber/gazzede-340-doktor-ve-saglik-calisani-hayatini-kaybetti-291574
BM: Gazze'de açlık 12 kat arttı
8 Şubat 2024
/haber/bm-gazze-de-aclik-12-kat-artti-291567
SAVAŞI BİTİRMEYE DÖNÜK MÜZAKERELER DE PLANDA
Gazze: Hamas üç aşamalı esir değişimi ve ateşkes planını kabul etti
7 Şubat 2024
/haber/gazze-hamas-uc-asamali-esir-degisimi-ve-ateskes-planini-kabul-etti-291561
BM: Gazze'deki sağlık tesislerinin yüzde 84'ü saldırılardan etkilendi
7 Şubat 2024
/haber/bm-gazze-deki-saglik-tesislerinin-yuzde-84-u-saldirilardan-etkilendi-291543
Blinken’in davetini reddeden ABD’li doktor: Gazze’de ailemden 100 kişi öldürüldü
7 Şubat 2024
/haber/blinkenin-davetini-reddeden-abdli-doktor-gazzede-ailemden-100-kisi-olduruldu-291521
Sayfa Başına Git