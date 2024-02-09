“Gazze'de 17 bin çocuk ebeveynini kaybetti”

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, Gazze'nin orta kesimindeki Şuheda el-Aksa Hastanesi'nde basın toplantısı düzenledi.

Sevabite, "Soykırım savaşının başladığı günden bu yana Gazze Şeridi'nde 17 bine yakın Filistinli çocuk ailesiz yaşıyor, bu çocukların ailelerinden bazıları öldürüldü veya alıkonuldu, bazıları anne ve babasını ya da ikisinden birini kaybetti" dedi.

“7 bin kişi enkaz altında”

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana 12 bin 150 çocuk, 8 bin 300 kadın, 340 sağlık personeli, 46 sivil savunma personeli ve 123 gazetecinin öldüğünü aktaran Sevabite, hükümet ofisinin yaklaşık 7 bin kişinin de hala enkaz altında olduğunu belgelediğini söyledi.

2 milyon Gazzeli yerinden edildi

Kuzey Gazze ilinde vatandaşların yediği un, pirinç ve hayvan yeminin tükenmesinin ardından kıtlığın artacağı konusunda uyaran Sevabite, Gazze Şeridi'nin tüm vilayetlerindeki barınma merkezlerinde bulunan 2 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin yiyecek, su ve ilaç bulamadıkları için son derece zor bir hayat yaşadıklarına dikkati çekti.

Sevabite, yerinden edilmenin zorlu koşulları ve onlara yönelik hizmetlerin olmayışı nedeniyle 700 binden fazla yerinden edilmiş kişinin bulaşıcı hastalıklara yakalandığını belirtti.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)