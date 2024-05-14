“Gazze'de 150 binden fazla hamile kadın, ciddi sağlık riskleriyle karşı karşıya”

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), X sosyal medya platformundan, Gazze Şeridi'nde yeni doğmuş çok zayıf bir bebeğin fotoğrafını paylaştı.

Fotoğrafla ilgili olarak "Habibe, küçük bir çadırda doğdu. 2 haftalık, ağırlığı 2 kilodan daha az" diye yazan UNRWA, dünyadaki hiçbir çocuğun bu şekilde acı çekmemesi gerektiği, artık ateşkese ihtiyaç olduğu belirtildi.

Habiba was born in a small tent. She’s 2 weeks old and less than 2 kg of weight.



More than 150,000 pregnant women are facing terrible sanitary conditions and health hazards amid displacement and war.



No child in the world should suffer like this. We need a #ceasefireNow pic.twitter.com/nWI03GkYE5 — UNRWA (@UNRWA) May 13, 2024

Gazze Şeridi'ndeki hamile kadınların durumuna da dikkat çeken UNRWA, "Gazze'de 150 binden fazla hamile kadın, yerlerinden edilmeleri ve savaş nedeniyle ciddi sağlık koşulları ve risklerle karşı karşıya" açıklamasını yaptı.

These photos are from today. Families and children, returning to @UNRWA schools in Khan Younis to seek "safety" and "shelter".



The classrooms are torched. Walls are blown out. There is rubble everywhere.



This situation is unfolding under the world's watch. Enough is enough. pic.twitter.com/xJC2k25AXn — UNRWA (@UNRWA) May 11, 2024

UNRWA daha önce de Han Yunus'ta kuruma bağlı bir okulun görüntülerini yayınladı.

Videoda, Filistinlilerin, İsrail'in bir hafta önce başlayan tahliye ikazları nedeniyle saldırılardan ciddi şekilde zarar görmüş bir okula yeniden sığındığı görülüyor.

Yapılan açıklamada, "Filistinlilerin bir kez daha Refah'tan, su ve altyapının bulunmadığı Han Yunus'a göç etmesiyle, dünyanın gözleri önünde yeni bir umutsuzluk düzeyinin ortaya çıktığı" belirtildi.

Refah'ta 360 bine yakın Filistinli yerinden edildi İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulundu. Ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze’nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır’la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurdu. İsrail Güvenlik Kabinesi, 10 Mayıs'ta Refah kentindeki kara saldırılarının "alanının genişletilmesine" ilişkin kararı onayladı. UNRWA, İsrail saldırılarının hedefindeki Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah'ta 360 bine yakın Filistinlinin bölgeden ayrılmak zorunda kaldığını açıkladı.​​​​​​​

Gazze'de can kaybı 35 bin 173 oldu Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarla 8 katliam gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 82 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 234 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 35 bin 173'e, yaralı sayısının da 79 bin 61'e yükseldiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)