“Gazze'de 150 binden fazla hamile kadın, ciddi sağlık riskleriyle karşı karşıya”

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), X sosyal medya platformundan, Gazze Şeridi'nde yeni doğmuş çok zayıf bir bebeğin fotoğrafını paylaştı.

Fotoğrafla ilgili olarak "Habibe, küçük bir çadırda doğdu. 2 haftalık, ağırlığı 2 kilodan daha az" diye yazan UNRWA, dünyadaki hiçbir çocuğun bu şekilde acı çekmemesi gerektiği, artık ateşkese ihtiyaç olduğu belirtildi.

Habiba was born in a small tent. She’s 2 weeks old and less than 2 kg of weight. More than 150,000 pregnant women are facing terrible sanitary conditions and health hazards amid displacement and war. No child in the world should suffer like this. We need a #ceasefireNow pic.twitter.com/nWI03GkYE5

Gazze Şeridi'ndeki hamile kadınların durumuna da dikkat çeken UNRWA, "Gazze'de 150 binden fazla hamile kadın, yerlerinden edilmeleri ve savaş nedeniyle ciddi sağlık koşulları ve risklerle karşı karşıya" açıklamasını yaptı.

These photos are from today. Families and children, returning to @UNRWA schools in Khan Younis to seek "safety" and "shelter".



The classrooms are torched. Walls are blown out. There is rubble everywhere.



This situation is unfolding under the world's watch. Enough is enough. pic.twitter.com/xJC2k25AXn