Gazze'de 10 bin öğrenci ile 400 öğretmen İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetti

Filistin Eğitim Bakanı Emced Barham, liselere geçiş sınavlarının birinci turunun sonuçlarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki Filistinli öğrencilerin durumuna dair konuştu.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'deki 39 bin Filistinli öğrencinin liselere geçiş sınavına giremediğini paylaşan Barham, 10 bin öğrenci ile 400 kadar öğretmenin de hayatını kaybettiğini paylaştı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) paylaştığı rakamlara göre, İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'te başlayan saldırıları nedeniyle 625 bin öğrenci eğitimden mahrum kaldı. Gazze Şeridi'ndeki eğitim kurumlarının yüzde 88'i zarar görmüş durumda.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk olmak üzere 39 bin 363 Filistinli öldü, 90 bin 923 Filistinli yaralandı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)