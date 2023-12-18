Gazze, Cibaliya’da en az 100 kişi enkaz altında

İsrail ordusu dün gece Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine saldırı düzenledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze Şeridi'ndeki sağlık yetkilileri, İsrail ordusunun Cibaliya bölgesine düzenlediği saldırılarda en az 100 kişinin öldürüldüğünü, 20'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

Sağlık yetkilileri en az 100 kişinin de enkaz altında olduğunu kaydetti.

İşgal uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus şehrinin kuzey bölgelerine şiddetli hava saldırılarının yanı sıra şehrin farklı bölgelerini ağır top atışlarıyla hedef alması sonucu da çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

Ayrıca Gazze Şeridi'nin orta bölgesinde şiddetli patlamaların meydana geldiği belirtilirken olayda ölen ve yaralananların olup olmadığı konusunda henüz bilgi edinilemedi.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana düzenlediği saldırılarda en az 8 bini çocuk olmak üzere 18 bin 787 Filistinlinin öldürüldüğünü, yaklaşık 50 bin kişinin yaralandığını açıkladı. Kayıp olduğu belirtilen en az 3 bin 250 kişinin de İsrail'in hava saldırıları sonucu yıkılan binaların enkazının altında olduğu tahmin ediliyor.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)