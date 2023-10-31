"Gazze artık yeryüzündeki cehennem"

BM Güvenlik Konseyi (BMGK) Gazze konusunda bir mutabakata ulaşma doğrultusunda önceki dört sonuçsuz toplantının ardından Pazartesi gece yarısı (TSİ) New York'ta yeniden acil gündemle bir araya geldi.

"BM'nin Gazzelileri kurtarması insanlığı cehennemden kurtarmak demektir"

Gözlemci Statüsü'yle BMGK'de yer alan Filistin Yönetiminin Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Gazze'de daha fazla Filistinlinin hayatını kurtarmak amacıyla gerçekleştirdikleri "harekete geçirici" çağrılar için sahadaki BM kuruluşlarının temsilcilerine teşekkür etti.

Mansur, BM'nin günde 100 kamyon yardım ulaştırma çağrısının dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Filistinli temsilci "BM'nin en güzel yüzü" dediği yardım kamyonlarının geçişi için geçtiğimiz hafta Refah sınır kapısı önünde "insani ateşkes" çağrısında bulunan BM Genel Sekreteri'ne teşekkür etti.

"Gazze'[nin] artık yeryüzünün cehennemi [olduğunu]" söyleyen Mansur, "Günümüzde insanlığı cehennemden kurtarmak, BM'nin Gazze'deki Filistinlileri kurtarması demektir" dedi. Temsilci Gazze'deki yaşamdan sunduğu anlık görüntüde nüfusun yarısından fazlasının zorla yerinden edildiği, sürekli olarak harekete zorlandığını ve gittikleri her yerde öldürüldüğünü açıkladı.

"İsrail Filistinlileri Sina Çölü'nde çadır kamplara taşımayı planlıyor"

Gazze'deki evlerin yarısının hasar gördüğü veya yıkıldığını ve 1,4 milyonu aşkın Filistinlinin zorla yerinden edildiğini söyleyen Mansur "Neredeyse tüm insanlarımız Gazze'de yerinden edilmiş durumda," dedi. "Arabalarda, sokaklarda uyuyorlar ve hala gittikleri her yerde öldürülmeye devam ediyorlar."

"İsrail İstihbarat Bakanlığın'dan sızdırılmış bir belgenin de [gösterdiği gib] ... Gazze'deki Filistinlileri Sina [Çölü]'ndeki çadır kamplara taşımak bizim uydurduğumuz bir tehdit değil İsrail'in uygulama gayretinde olduğu bir hakikattir" dedi. Mansur, bugüne kadar 8 bini aşkın Filistinlinin öldüğünü, bunların en az 3 bininin İsrail'in yüz binlerce kişiyi zorla taşıdığı Gazze'nin güneyinden geldiklerini söyledi.

Her beş dakikada bir Filistinli çocuk ölüyor

"Bu dehşet verici sayılar Filistinlilere karşı saldırıyı durdurmaya yönelik eylem geciktikçe kayıpların artmaya devam ettiğini açıklıyor" dedi ve bu "insan yapımı trajedinin büyüklüğü"nün en çarpıcı göstergesinin İsrail'in sadece üç haftada 3 bin 500 Filistinli çocuğu öldürmesi olduğuna işaret etti. Mansur, uluslararası çocukları koruma hareketi Save the Children'a göre bunun 2019'dan bu yana tüm dünyada her yıl çatışma bölgelerinde öldürülen çocukların sayısından daha yüksek olduğunu açıkladı.

"Her beş dakikada bir bir Filistinli çocuk ölüyor" diyen temsilci, Konsey üyelerine "felç olmuş gibi durduğunuz, görevlerinizi yerine getirmeden oturduğunuz yeter" demek için daha kaç gün bekleyeceklerini sordu. Konsey üyelerini bu savaşın Tanrı'nın çocukları, ışığın çocukları, "kendi çocuklarımız gibi" çocuklara karşı açılmış bir savaş olduğunu idrak etmeye ve "Bunca karanlık yeter, bunca ölüm yeter" demeye çağırdı.

"Herkes harekete geçti bir tek BMGK hariç"

BM Genel Kurulunun geçtiğimiz hafta aldığı "insani ateşkes" kararını hatırlatan Mansur, "[BM Genel Kurulu] dünya ülkelerini temsil ediyor ve insanlık, ahlaka ve hukuka dayalı bir karar aldı ve çifte standartları reddetti" dedi ve derhal, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes talep etti.

İnsani yardım kuruluşlarının harekete geçtiğini ancak hala harekete geçmeyen önemli bir kurum olduğunu belirtti: "Bu, sizlersiniz."

Ateşkesin "derhal gerçekleşmesi gerektiğini" vurgulayarak Konseyin Genel Kurul'un örneğini ve bilgeliğini takip etmesi ve kan dökülmesine son vermesi gerektiğini söyledi: "Daha binlerce yaşam pamuk ipliğine bağlı"

Konseyin en son karar tasarısının 11 lehte, 3 çekimser ve 1 aleyhte oyla geniş destek gördüğünün açık olduğunu belirten Filistinli, temsilci bu metnin kritik bir dönemde Konsey'in takınacağı net ve kararlı bir tutumunun temeli olması gerektiğini ekledi.

Cuma günü ateşkes çağrısında bulunan BM Genel Kurulunun bağlayıcı olmayan kararına göndermede bulunarak "Büyük kurulun yaptığını yapın" dedi.

"Gazzelilere insan olarak bakın"

Gazze'deki Filistinliler "her gün ve her gece ölümle karşı karşıya" dedi. "Onları kurtarın. Onlara insan olarak bakın" dedi.

Ajanslarda ve hastanelerde çalışan insani yardım görevlilerinin bombardıman nedeniyle ölüm riskinden uzak bir şekilde çalışmalarına izin verilmesi gerektiğini söyledi.

"Doğuştan gelen onurumuza saygı gösterin, saygınızı sözlerle değil, eylemlerle gösterin. Kimse öldürülmemizi haklı çıkarmamalı ya da katile daha fazla zaman kazandırmak için nedenler bulmamalı. Bütün bir ulusa yönelik bu saldırıya son verilmesi çağrısında bulunun."

Ayrıca Batı Şeria'da yerleşimciler ve işgal güçlerince işlenen cinayetlere ve orada süre giden zorla yerinden etmelere son verilmesi çağrısında bulundu.

"Bu çatışmanın askeri bir çözümü olmadığını defalarca söyledik," dedi. "Henüz barışçıl bir çözüm olduğunu gösteremedik."

Büyükelçilere nihayet iki devletli bir çözümü gerçeğe dönüştürmeleri ve "işgali sona erdirmeleri" çağrısında bulundu.

"Her dakika önemli. Her bir dakika Gazze'deki Filistinliler için yaşam ile ölüm arasındaki farktır."

(AEK)