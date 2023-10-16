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EKONOMİ
Yayın Tarihi: 16 Ekim 2023 14:30
 ~ Son Güncelleme: 16 Ekim 2023 14:51
2 dk Okuma

Gazze ambargosu sürüyor: Bir milyon kişi yerinden edildi

İsrail'in ambargo uyguladığı Gazze Şeridi'nde yerlerinden edilenlerin sayısı bir milyonu geçerken, Birleşmiş Milletler, İsrail'e insani yardımlara izin vermesi çağrısı yaptı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/16/israil-in-gazze-ambargosu-suruyor-bir-milyon-kisi-gocertildi.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Kapsamlı bir operasyon hazırlığı yapan İsrail'in ambargo altına alıp boşaltmaya çalıştığı Gazze Şeridi'nde insani kriz derinleşirken, Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu'nun "uçurumun eşiğinde" olduğu uyarısında bulundu.

İnsani yardımların pazarlık konusu yapılmaması gerektiğini belirten BM Genel Sekreteri António Guterres, "Ortadoğu'da uçurumun eşiğinde olduğumuz bu dramatik anda, BM Genel Sekreteri olarak iki güçlü insani çağrıda bulunmak benim görevimdir" dedi.

Hamas'a tüm esirleri koşulsuz olarak derhal serbest bırakması çağrısı yapan Guterres, "İsrail de Gazze'deki sivillere insani yardım için hızlı ve engelsiz erişim sağlamalıdır" diye konuştu.

Gazze'de göçertilenlerin sayısı bir milyonu geçti

BM Filistinli mültecilere yardım ve çalışma ajansı (UNRWA) Gazze Şeridi'nde çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana yerlerinden edilenlerin sayısının bir milyonu geçtiğini duyurdu.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini de Gazze'de hayatını kaybedenler için yeterli sayıda "ceset torbası" olmadığını açıkladı.

"Son sekiz gündür Gazze Şeridi'ne ne bir damla su, ne bir buğday tanesi, ne de bir litre yakıdın girilmesine izin verildi" diyen Lazzarini, "Aslında Gazze boğuluyor ve görünen o ki dünya şu anda insanlığını kaybetmiş durumda" dedi.

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16 Ekim 2023

İsrail'den 'ateşkes'e çifte yalanlama

Ateşkes varıldığı iddiaları konusunda açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, şu anda ateşkes ya da yabancıların çıkarılması karşılığında Gazze'ye insani yardım girişi konusunda bir anlaşma olmadığını söyledi.

İsrail ordusunun sözcüsü de Gazze'nin güneyinde geçici bir ateşkes anlaşmasına varıldığı, bu anlaşmanın bugün yürürlüğe girerek Mısır'la aralarındaki Refah Sınır Kapısı'nın yabancıların çıkışına ve yardımların girişine izin verecek şekilde geçici olarak açılabileceği yönündeki haberleri yalanladı.

Mısır: Refah Sınır Kapısı henüz açılmadı

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, insani yardımların Refah Sınır Kapısı'nda beklediğini ancak İsrail'in Gazze tarafına geçişi kolaylaştırmadığını açıkladı.

Gazze Şeridi’ne yardımların ulaştırılması çabalarının sürdüğünü belirten Şukri, söz konusu yardımların bölgeye geçişi için hazır bekletildiğini söyledi.

İsrail, Lübnan sınırındaki 28 köyü boşaltıyor

İsrail ordusu, Lübnan'ın 2 kilometre çevresindeki sakinleri tahliye etme planını devreye soktuğunu duyurdu. Bu plan, İsrail'in güneyinde Hamas ile yaşanan çatışmaya paralel olarak Hizbullah ile yaşanan gerginlik sonrası geldi.

Planın Savunma Bakanı Yoav Gallant tarafından onaylandığı ve 28 köyün boşaltılmasını içerdiği belirtildi. Yerleşim sakinleri devlet tarafından sübvanse edilen misafirhanelere taşınacak.

Kaynak: UN News, Palestine Chronicle, Ynet ve Haaretz

(NT)

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