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Yayın Tarihi: 16 Ekim 2023 16:18
 ~ Son Güncelleme: 16 Ekim 2023 16:30
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Gazze ablukasını kınayan Norveç Dışişleri Bakanı görevden alındı

İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını kınayan Norveç Dışişleri Bakanı, bugün yapılan kabine değişikliğiyle görevden alındı. Norveç'in İşçi Partili Başbakanı Jonas Gahr Stoere, yaptığı açıklamada görev değişikliğini "hükümetin anketlerde muhalefetin gerisine düşmesi" olarak açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/16/gazze-ablukasini-kinayan-norvec-disisleri-bakani-gorevden-alindi.jpg
Fotoğraf: AA

Norveç'in İşçi Partili Başbakanı Jonas Gahr Stoere, merkez sol koalisyonun kamuoyu yoklamalarında muhalefetin gerisinde kalması nedeniyle bugün hükümet değişikliğine gittiğini, dışişleri bakanını görevden aldığını ve kabinede altı değişiklik daha yaptığını açıkladı.

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Reuster’ın haberine göre; Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt'in yerine daha önce 2012-2013 yıllarında dışişleri bakanlığı yapmış olan İklim ve Çevre Bakanı Espen Barth Eide getirildi.

Toplamda dört bakan hükümetten ayrılırken ve ikisi yeni görevlere getirilirken, beş yeni bakan açıklandı.

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"Gazze ablukası kabul edilemez" demişti

Görevden alınan Huitfeld, 13 Ekim’de yaptığı açıklamada "Gazze'deki yıkımın boyutu çok büyük. Çok sayıda sivil öldürüldü. İsrail'in topyekun ablukası, sınır geçişlerinin kapatılması ve İsrail saldırılarının devam etmesiyle, önümüzdeki günlerde Gazze'deki sivil halkın daha da büyük sıkıntılarla karşılaşmasından korkuyorum" demişti.

Huitfeldt , uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi çağrısında bulunan, "Gazze'deki sivil halkın hayatta kalması için vazgeçilmez olan elektriğe, suya, gıdaya ve diğer mallara erişimin kesilmesi, tam bir abluka uygulanması kabul edilemez" demişti.

Huitfeldt, bir gün önce yaptığı ve bakanlığın resmi internet sitesinde de yayınlanan yazılı açıklamada da İsrail'in Gazze'de elektrik, su, gıda ve diğer zaruri ihtiyaçlara erişim dahil tam kuşatma uygulamasını kabul edilemez olarak nitelendirmişti.

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(RT)

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