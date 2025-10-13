Gazze: 1968 Filistinli tutsak, 20 İsrailli rehine serbest

Sabah 08:00 dolaylarında Kızılhaç ekiplerine teslim edilen İsrailli rehineye ek olarak gün içinde 13 rehinenin daha Kızılhaça teslim edilmesiyle Gazze Şeridi'ndeki 20 sağ İsrailli esirin tümü Hamas tarafından serbest bırakıldı. İsrail ordusu esirlerin Kızılhaç'tan alındığını ve sınırı geçtiğini açıklamıştı. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Hamas İsrailli esirleri Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta Kızılhaç heyetine teslim etti.

İsrail de 1968 Filistinli tutsağı serbest bıraktı

AA'nın haberine göre, İsrail, Gazze’deki ateşkes anlaşmasının ilk aşaması çerçevesinde aralarında "müebbet hapis" mahkumlarının da bulunduğu 1968 Filistinli esiri serbest bıraktı.

Filistin resmi ajansı WAFA'dan nakledilen habere göre, İsrail'in güneyinde, Necef bölgesinde yer alan Ketziot Hapishanesi'ndeki Filistinli esirler serbest bırakıldı.

Hamas, salıvermeden önce rehinelerin aileleriyle konuşmalarına izin verdi

İsrail'de yayımlanan Yediot Ahronot gazetesin haberine göre, rehinelerden Matan Zangauker'in annesi Ainav telefonda oğluna, "Matan, eve dönüyorsun. Hepiniz geri dönüyorsunuz. Savaş bitti. Eve dönüyorsunuz." dedi.

Bu, İsrail ile Hamas arasındaki takas anlaşmaları tarihinde ilk kez gerçekleşti.

Filistinli tutsaklar Han Yunus'ta kalabalıklarca karşılandı

Serbest bırakılan Filistinlilerin Ketziot Cezaevinden 38 otobüs ve 10 ambulansla Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a nakledildikleri belirtildi. Han Yunus'ta büyük kalabalıklarla karşılanan tusaklar sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Şerid'in güneyindeki Nasır Hastanesi'ne nakledildi.

Gazze'deki Hamas Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada özgürlüklerine kavuşacak Filistinli mahkumları karşılama hazırlıklarında 7 bini aşkın kişinin görev aldığı, İsrail hapishanelerinde uzun süre kalan Filistinli mahkumlara sağlık ve diğer bazı hizmetleri sunmak için gerekli hazırlıkların yapıldığı dile getirildi.

Filistin Esirler Medya Ofisi de İsrail'in ateşkes kapsamında serbest bırakacağı müebbet hapse mahkum 250 Filistinli ile ekim 2023'ten bu yana Gazze'den alıkonulan 1718 kişinin listesini yayımladı.

İsrail ordusu, Gazze'deki 4 İsrailli esirin cesedini teslim aldığını duyurdu

İsrail ordusu, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Hamas'ın Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) heyetine teslim ettiği 4 İsrailli esirin cesedini aldığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki 2 İsrailli esirin daha Kızılhaç heyetine teslim edildiği, İsrail ordusunun cesetleri Kızılhaç ekiplerinden aldığı belirtildi.

Esirlerin cesetlerinin İsrail'e götürüldüğü kaydedilen açıklamada, kimlik tespiti için İsrail Ulusal Adli Tıp Merkezi'ne nakledilecekleri aktarıldı.

Kimlik tespiti yapıldıktan sonra bilgilerin paylaşılacağı ifade edildi.

Hamas: "Tutsaklar işkence mağduru"

Hamas, serbest bırakılan tutsakların maruz kaldığı "iki yıl süren ağır fiziksel ve psikolojik işkenceleri" de ifşa ettiklerini belirterek uluslararası insan hakları kuruluşlarını harekete geçmeye çağırdı.

Açıklamada, esirlerin özgürlüğünün, toprakların ve kutsal mekanların tamamının kurtuluşuna giden sürecin önemli bir durağı olduğu kaydedildi.

⁠Arka plan

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma devreye girmişti.

Hamas: "Savaş bitti, kalıcı ateşkes başladı"

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün saat 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi yaralanmıştı.

