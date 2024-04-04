Gaziosmanpaşa'da sayım bitti: CHP 848 oy farkla kazandı

İstanbul Gaziosmanpaşa’da AKP adayı Hasan Tahsin Usta’nın itirazı üzerine CHP adayı Hakan Bahçetepe'nin kazandığı seçimde oyların yeniden sayımı tamamlandı.

CHP'li Bahçetepe, 848 oy farkla seçimi kazandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Sandıktan çıkaran iradenin masa başında değiştirilmemesi için tarihi mücadele veren tüm yol arkadaşlarıma yürekten teşekkürler. Tam yol ileri…" dedi.

Bahçetepe ise "Kadınlar kazandı, gençler kazandı, demokrasiye inananlar kazandı, kentsel dönüşüm mağdurları kazandı, öğrenciler kazandı, Gaziosmanpaşa kazandı!" paylaşımı yaptı.

CHP'nin kazandığı Gaziosmanpaşa'da oylar yeniden sayılıyor

Çelik: “Yarın mazbatamızı almayı bekliyoruz"

🗳️ Gaziosmanpaşa’da oyların sayımı bitti: CHP adayı Hakan Bahçetepe 848 oy farkla yeniden kazandı



🗣️ CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: “Yarın mazbatamızı almayı bekliyoruz.”



📹 Video: @alidnc4 pic.twitter.com/gPvWe09gHc — bianet (@bianet_org) April 4, 2024

Oy sayımının bitmesinin ardından açıklama yapan Özgür Çelik, "Gaziosmanpaşa'da 1030 sandığın yeniden sayımı gerçekleşti. Yeniden sayım sonucunda Hakan Bahçetepe 848 oyla yeniden kazandı" diye konuştu.

Çelik ayrıca "Yarın mazbatamızı almayı bekliyoruz” dedi.

*Sayım işleminin yapıldığı Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’nin çevresinde 'demokrasi nöbeti' tutan yurttaşlar. (Fotoğraf: Ali Dinç/bianet)

Sarıgül: Müthiş bir demokrasi mücadelesi var

Gaziosmanpaşa'da 1030 sandıktaki oy sayım işlemi saat 11.00'da başladı.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay da gelişmeleri yerinde takip ediyor.

Sarıgül yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Artık büyük bir mücadeleye başlıyoruz. Mücadele 24 ay sürecek. 24 ay sonra Türkiye'de sandığı meydana getireceğiz. Bir baraj vardı, o psikolojik baraj aşıldı. CHP olarak sokaklarda dimdik yürüyoruz. Devleti kuran bir parti olarak devleti tekrar yönetme şansını elde edeceğiz."

"Verdiğimiz müthiş bir demokrasi mücadelesi var. Demokraside çifte standart olmaz. Bizim itiraz ettiğimiz yerler sayılmıyor. AK Parti dilekçe veriyor, 5 dakikada sayılıyor. Hayırlı uğurlu olsun, belediye başkanı Hakan Başkan olacak."

#YerelSeçim2024 🗳️ Gaziosmanpaşa’da oyların yeniden sayımı devam ediyor



🗣️ CHP'li Mustafa Sarıgül: "Müthiş bir demokrasi mücadelesi veriyoruz."



🗞️ @alidnc4 ve Gonca Deniz Yılmaz'ın haberihttps://t.co/11K0ttTY9S pic.twitter.com/xBlqHdRVGO — bianet (@bianet_org) April 4, 2024

Gaziosmanpaşa seçimini, CHP adayı Hakan Bahçetepe 879 oy farkla kazanmıştı. CHP'li Bahçetepe 107 bin 636 oyla yüzde 40.45 oy oranına ulaşırken, AKP adayı Hasan Tahsin Usta 106 bin 757 oyla yüzde 40.12 oy oranında kalmıştı.

Çelik: Oy farkını koruyoruz

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, saat 15.00 itibarıyla kameraların karşısına geçti, yeniden sayım işlemine dair bilgi verdi.

Çelik, şunları kaydetti:

"İçeride süreç devam ediyor. Milletvekillerimiz, ilçe başkanımız, parti avukatlarımız görevinin başında, süreci titizlikle takip ediyor.

Toplam 1030 sandık var. 593’ü yeniden sayıldı. Hakan Bahçetepe başkanımız 900’e yakın oy farkını koruyor. Buradan şunu anlıyoruz: Sandıkların bütünü sayıldığında da sonuçta bir değişiklik olmayacak.

Hakan Bahçetepe, Gaziosmanpaşa halkının iradesiyle seçilmiş belediye başkanıdır.

Herkes şunu bilsin: Sandıktan çıkan seçmenin iradesinin masa başında değiştirilmesine asla izin vermeyiz."

🗳️ Gaziosmanpaşa'da 'demokrasi' nöbeti



🗣️ CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: "Toplam 1030 sandık var. 593’ü yeniden sayıldı. Hakan Bahçetepe başkanımız 900’e yakın oy farkını koruyor. Sandıkların bütünü sayıldığında da sonuçta bir değişiklik olmayacak."



📹Video: @alidnc4 pic.twitter.com/8qU7sSwLg1 — bianet (@bianet_org) April 4, 2024

Kızılaslan: Şu an için iyi gidiyoruz

bianet’e konuşan CHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkan Yardımcısı Yalçın Kızılaslan, sandıkların yüzde 60’ından fazlasında yeniden sayım işleminin tamamlandığını belirterek, “641 sandık açılmış durumda. Aradaki oy farkı 872. Şu an için iyi gidiyoruz” dedi.

🗳️ CHP Gaziosmanpaşa ilçe Başkan Yardımcısı @ylcnkzlsln:



🗣️ "641 sandık açılmış durumda. Aradaki oy farkı 872. Sandıkların yüzde 60’ından fazlasında sayım tamamlandı. Şu an için iyi gidiyoruz."



📹Video: @alidnc4 pic.twitter.com/jXt29X9oS0 — bianet (@bianet_org) April 4, 2024

Topaloğlu: Halkımız bize teveccühünü sandıkta gösterdi

bianet'e konuşan CHP Gaziosmanpaşa Belediye Meclis Üyesi Adayı Murat Topaloğlu yapılan yeniden sayımın hukuksuz olduğunu belirterek "Diğer ilçelerdeki itirazlar kabul edilmedi ama burada 1 saate itirazı kabul ettiler. Halkımız bize teveccühünü sandıkta gösterdi. Oy farkı değişmiyor. Sandıkları korumaya devam edeceğiz. Tüm Gaziosmanpaşalı halkımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Ertürk-Çoban: Kutlamalarımızı belediyenin bahçesinde yapacağız

Yeniden sayım işleminin yapıldığı bina önünde bekleyen yurttaşların yanına gelen CHP Gaziosmanpaşa ilçe Başkanı Mürşide Ertürk Çoban, sandıkların yüzde 80'inden fazlasının yeniden sayımının tamamladığını ve yeniden sayımın akşam saatlerinde biteceğini açıkladı.

Yurttaşlardan sakin ve sessizce beklemelerini isteyen Ertürk-Çoban, "Kutlamalarımızı mazbatamızı aldıktan sonra belediyenin bahçesinde yapacağız" diye konuştu.

🗳️ CHP Gaziosmanpaşa ilçe Başkanı Mürşide Ertürk Çoban:



🗣️ "İftar sonrası sandıkların sayımını bitiriyoruz. Kutlamalarımızı mazbatamızı aldıktan sonra belediyenin bahçesinde yapacağız"



📹 Video: @alidnc4 pic.twitter.com/dM8PBwskmy — bianet (@bianet_org) April 4, 2024

"Mazbatamızı almaya gideceğiz"

bianet'e konuşan CHP Gaziosmanpaşa ilçe Başkanı Mürşide Ertürk Çoban, "Son 80 sandık kaldı. Fark kapanmadı ve açık ara yine kazanıyoruz. Gaziosmanpaşa'da belediye başkanı Hakan Bahçetepe'dir. Sandıkta kazandığımız seçimi masada vermedik. Oylarımızın farkını koruduk. Kazandık. Buradan çıkıp mazbatamızı almaya gideceğiz" dedi.

🗳️ CHP Gaziosmanpaşa ilçe Başkanı Mürşide Ertürk Çoban:



🗣️ "Son 80 sandık kaldı. Fark kapanmadı. Açık ara kazanıyoruz. Sandıkta kazandığımız seçimi masada vermedik."



📹 Video: @alidnc4 pic.twitter.com/JcfmMACFw5 — bianet (@bianet_org) April 4, 2024

Yurttaşlar nöbette: "Oyumuza sahip çıkmaya geldik"

Gaziosmanpaşa’da yeniden sayım işleminin yapıldığı bina önünde bekleyen yurttaşlar bianet’e konuştu.

1960’tan beri Gaziosmanpaşa’da yaşadığını ve saat 11’den beklediğini belirten bir yurttaş, “Hakkaniyetle yapılan bir seçimin, kazanılmış olan hakkın elden gitmesi bu durum. İnsanın zoruna gidiyor” dedi.

Bir diğer yurttaş ise “Vatandaş olarak oyumuza sahip çıkmaya geldik. Oyumuzun peşindeyiz burada bekliyoruz” diye konuştu.

“İnsanların demokrasi kaygısı var. Giderek otoriter bir devlet oluyoruz” diyen bir yurttaş da ‘demokrasi kazanana kadar’ bekleyişe devam edeceğini kaydetti.

Yeniden sayımın yapıldığı bina önünde iki gündür bekleyen bir yurttaş: "Bunların gayesi belediyeyi boşaltmak, belgeleri yok etmek. Zaman kazanmaya çalıyorlar. Biz burada kazandık, hakkımızı almaya geldik."

Gaziosmanpaşalı bir yurttaş, "Haklılığımızı ispat etmek ve destek için buradayız. Ortada bir yanlış yok. Oy farkı daha da artacak. Farka fark katacağız. Ben burada sandık görevlisiydim. Gece saat 1'de oyların sayımı bitti. 02.30'a kadar buradaydım. Tarafsız bir şekilde sayım yapıldı. Neden itiraz edildiğini anlamadım" dedi.

(AD)