Gazi Yaşargil kimdir?

Modern beyin cerrahisinin kurucularından biri olarak kabul ediyor. Yalnızca Türkiye’de değil, tüm dünyada tıp camiasının saygı duyduğu bir isimdi.

Mikronöroşirürji alanındaki öncü çalışmalarıyla beyin cerrahisine devrim niteliğinde katkılarda bulundu. 999 yılında Amerikan Beyin Cerrahları Derneği tarafından "Yüzyılın Beyin Cerrahı" seçilerek dünya tıp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Tıp eğitimine Ankara Üniversitesi’nde başladı. Ancak bilimsel merakı onu Avrupa’ya taşıdı; eğitimini İsviçre’deki Basel Üniversitesi’nde tamamladı.

1960’lı yıllarda, mikroskobik teknikleri ilk kez beyin cerrahisine uygulayarak mikronöroşirürji alanının temellerini attı.

Bu yöntem, o dönemde cerrahlar için neredeyse ulaşılamaz olan beyin bölgelerinde ameliyat yapabilmenin kapılarını açtı.

Ameliyat Sayısı: 40.000’in üzerinde

Meslek hayatı boyunca 40.000’den fazla beyin ameliyatı gerçekleştirdi. Anevrizma, beyin tümörleri ve epilepsi cerrahisinde geliştirdiği teknikler sayesinde, hem hastaların yaşam süresini uzattı hem de yaşam kalitelerini artırdı. Onun sayesinde mikroskobik cerrahi, nöroşirürjinin vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

1980’li yıllarda Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne davet edilen Yaşargil, burada hem akademik çalışmalarını sürdürdü hem de yüzlerce genç cerrah yetiştirdi. Öğrencileri arasında bugün dünyanın en önde gelen beyin cerrahları yer alıyor. Eğitimcilik yönüyle de tıp dünyasına büyük katkılar sundu.

Yaşamı boyunca bilime olan tutkusu, insanlığa hizmet anlayışı ve cerrahideki ustalığıyla bir efsane haline geldi. Aldığı onlarca uluslararası ödülün ötesinde, onun gerçek mirası; bugün hâlâ kullanılan cerrahi teknikler ve dünya genelinde sayısız hastanın şifasına vesile olan katkılarıdır. 1925 Diyarbakır doğumlu.

(EMK)