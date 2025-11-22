Gazeteler, Komisyonun İmralı’ya gitme kararını nasıl gördü?

TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Dayanışma Komisyonu, dün gerçekleştirdiği 18’inci toplantısında İmralı’da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşülüp görüşülmeyeceğini oylamaya sundu.

CHP, İmralı’ya gitmeme kararı alırken, 40 üyenin katıldığı oturumda komisyondan Abdullah Öcalan ile görüşme kararı çıktı.

Gazeteler ise Komisyonun İmralı’ya gitmesi kararını büyük çoğunlukla manşetlerden gördü:

Yeni Yaşam Gazetesi, manşetten gördüğü haberde “Abdullah Öcalan Meclis’i bekliyor” başlığına yer verdi. Habere geniş yer veren gazete, toplantının bugüne kadar yapılan en kritik toplantı olduğunu belirtti.

Hürriyet Gazetesi, “İşte İmralı kararı, Komisyon Gidiyor” başlığı ile haberi manşetten görürken, CHP’nin üye vermediğini ve toplantıyı terk ettiğini de belirtti. Gazete İmralı’ya gidecek heyetin helikopterle gideceğine de haberde yer verdi.

Nefes Gazetesi ise, “Meclis komisyonu İmralı’ya gitme kararı aldı, CHP gitmiyor” başlığı ile manşetten gördüğü haberde, daha çok CHP’nin gitmeme gerekçelerine yer verdi. “Altıokun 6 Gerekçesi” başlığıyla verdiği haberde, CHP’nin sıraladığı 6 gerekçeye yer verdi.

Sözcü Gazetesi, ise haberi sürmanşetten gördü. Gazete haberi, daha önce manşete taşıdığı "CHP Apo’ya gitmiyor." , "Apo Meclis’e gelemedi, Meclis Apo’ya gidecek” manşetlerini de hatırlatarak “Sözcü ne dediyse o." diyerek haberi verdi. Gazete “AKP-MHP-DEM İmralı’ya gidiyor CHP o kostere binmiyor” başlığını attı.

Cumhuriyet Gazetesi ise haberi manşetten, “CHP tabanın sesini dinledi” başlığı ile verdi. Haberde Murat Emir’in “Millet rıza göstermiyor” sözünü alıntılayan Cumhuriyet, AKP’nin kayyım ve belediyelere yönelik baskılarına işaret etti.

Türkgün Gazetesi ise “Meclis Komisyonu İmralı’ya Gidecek” başlığı ile haberi gördü.

Yeni Birlik Gazetesi, “Tarihi komisyon İmralı’ya gidiyor” başlığı ile manşetten gördüğü habere, geniş yer verdi.

Yeni Şafak Gazetesi haberi manşetten görmedi. Gazete ilk sayfada küçük bir haber olarak “Komisyon İmralı ziyaretine ‘vize’ verdi” başlığıyla gördü.

Sabah gazetesi ise haberi görmedi.

Aydınlık Gazetesi ise haberi ilk sayfada “Komisyon İmralı’ya gidecek” başlığı ile küçük bir haber olarak gördü.

Karar Gazetesi, “İmralı kosterinde CHP’li vekil yok” başlığıyla haberi manşetten gördü. Gazete, haberi Bahçeli’nin “Gerekirse İmralı’ya giderim resti sonrası” komisyonun toplandığını ve Abdullah Öcalan ile görüşülmesine karar verildiğine yer verdi.

Birgün Gazetesi ise haberi “Komisyon İmralı’ya gidecek, CHP yok. Kapalı kapılar ardında karar” başlığıyla manşetten gördüğü haberde, “MHP, DEM, AKP’den evet” şeklinde haberi görüp, komisyonda TİP, EMEP gibi partilerin de “evet” dediğine yer vermedi.

Evrensel Gazetesi, “İmralı düğümü gizli oylamada çözüldü, CHP heyete katılmayacak. Komisyon İmralı’ya gidiyor” başlığı ile gördü.

(HA)