Gazeteciyi darp ettiren AKP’li rektör Hotar'a büyükelçi unvanı verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Tunus, Kuzey Makedonya, Slovakya, Portekiz, Cibuti, Suudi Arabistan, Dominik, Somali, Çad ve Gambiya'ya yeni büyükelçiler atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre; Erdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Nükhet Hotar’ı, Akdeniz için Birlik nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilcisi olarak görevlendirdi. Hotar'a, Büyükelçilik unvanı verildi.

Beyoğlu Belediyesi eski Başkanı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan,Tunus Büyükelçiliğine,

Kuzey Makedonya Büyükelçiliğine Fatih Ulusoy,

Slovak Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Erkan Özoral,

Portekiz Büyükelçiliğine Haldun Koç,

Suudi Arabistan Büyükelçiliğine 4 dönem AKP Milletvekilliği yapan eski başbakan yardımcısı Emrullah İşler,

Dominik Büyükelçiliği'ne Kültür İşleri Genel Müdür Yardımcısı Emriye Bağdagül Ormancı,

Somali Büyükelçiliği'ne Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Alper Aktaş,

Çad Büyükelçiliği'ne, Amerika Genel Müdür Yardımcısı Cem Utkan,

Cibuti Büyükelçiliği'ne Erdal Sabri Ergen,

Gambiya Büyükelçiliği'ne, Göç, İltica ve Vize Genel Müdür Yardımcısı Fahri Türker Oba,

İslam İşbirliği Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine ise Cenk Uraz atandı.

Nükhet Hotar kimdir?

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Öğretim Üyeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanlığı, Türkiye-AB İlişkileri Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Sivil Düşünce ve Demokrasi Hareketi Derneği Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü.

Yerel Gündem 21 Danışma Kurulu Üyesi ve Resmi Arabulucu oldu.

2002’de AKP'de 14 yıl boyunca genel başkan yardımcılığı görevini yürüttü.

22, 23, 25 ve 26 dönem AKP'den İzmir milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bulundu.

Bu süreçte Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkan Vekilliği; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyeliği de yaptı.

28 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'ne atandı.

Dokuz Eylül Üniversitesi'ndeki yolsuzluk ve mobbing iddiaları ile suçlanan DEÜ Rektörü ve AKP eski Genel Başkan Yardımcısı Fatma Seniha Nükhet Hotar'ın adı son olarak İzmir'de A3 Haber Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Süleyman Gencel'in tutuklanmasıyla gündeme gelmişti.

Hotar’ın açtığını hakaret davasında 1 yıl 2 ay hapis cezası verilen Gencel, yaklaşık bir ay önce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Öte yandan Hotar’ın adı ‘FETÖ borsası’nda geçiyordu. İzmir’de ‘FETÖ borsası’ olarak adlandırılan yapının silahlı kanadının başında olduğu belirtilen ve Türkiye’nin isteği ile 2020’de Arjantin’de yakalanan Serkan Kurtuluş, işin başında Nüket Hotar’ın olduğunu iddia ederek farklı isimleri de vermişti.

Ayrıca Kurtuluş, gazeteci Süleyman Gencel’i 2013 yılında Hotar'ın talimatıyla bizzat kendisi tarafından darp ettirildiğini söylemişti.

Hotar ise avukatları aracılığı ile yaptığı açıklamada "İddiaya konu olayda siyaset, bürokrasi ve ticaret alanından onlarca kişinin adı geçmesine rağmen, anlaşılmaz bir şekilde müvekkilin adı ön plana atılmak istenmektedir" demişti.

Gazeteci Süleyman Gençel’e İzmir'de gözaltı

(RT)