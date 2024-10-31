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Yayın Tarihi: 31 Ekim 2024 10:05
 ~ Son Güncelleme: 31 Ekim 2024 10:09
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Gazeteciye yumruk atan korumanın tutukluluğu 2 gün sürdü

A Spor Muhabiri Emre Kaplan'ı yumrukladığı için tutuklanan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın koruması Sezgin Gülnar tahliye edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Gazeteciye yumruk atan korumanın tutukluluğu 2 gün sürdü
Fotoğraf: Sabah

Süper Lig’de 28 Ekim Pazar günü oynanan Galatasaray-Beşiktaş maçının ardından A Spor muhabiri Emre Kaplan'ı darbettiği gerekçesiyle tutuklanan şüpheli Sezgin Gülnar tahliye edildi.

Maçın ardından RAMS Park önünde basın mensuplarının bulunduğu alanda yaşanan arbedede Emre Kaplan'ı darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan Gülnar'ın tutuklanmasına avukatları itiraz etti.

İtirazı değerlendiren Asliye Ceza Mahkemesi, Gülnar'ın tahliyesine karar verdi.

Ne olmuştu?

Galatasaray-Beşiktaş futbol müsabakasının sona ermesinin ardından RAMS Park önünde yaşanan olaylara İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri müdahale etmişti.

Yaşanan arbedede aldığı darbe nedeniyle yüzünde kanama oluşan A Spor muhabiri Emre Kaplan, alandaki ambulansla hastaneye sevk edilmişti.

Kaplan'ı darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Sezgin Gülnar, emniyetteki işlemlerinin ardından gönderildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Sezgin Gülnar Emre Kaplan A Spor
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