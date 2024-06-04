ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 4 Haziran 2024 12:21
 ~ Son Güncelleme: 4 Haziran 2024 18:18
2 dk Okuma

Gazeteciye silahlı saldırıda fail 4 ayda serbest

Deniz Postası gazetesi ve Anadolu TV’nin sahibi Azim Deniz 5 Şubat’ta evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralanmıştı.

Hikmet Adal
ENRead in English
Hikmet Adal

Hikmet Adal
ENRead in English
Görseli Büyüt
Gazeteciye silahlı saldırıda fail 4 ayda serbest

Kayseri’de Deniz Postası gazetesi ile Anadolu TV’nin sahibi Azim Deniz’e silahlı saldırı düzenleyip yaralayan Adem T. dört ayda serbest kaldı.

Kayseri 2. Sulh Ceza Mahkemesi, savcılığın hazırladığı iddianame sonrası Adem T.’yi tahliye etti. Gerekçe olarak da “kaçma şüphesinin olmamasını” gösterdi.

bianet’in ulaştığı Azim Deniz ve avukatı Aykan Mazmanoğlu, Kayseri 2. Sulh Ceza Mahkemesinin kararına tepkilerini dile getirdi. Deniz “Haksız ve adaletsiz bir karar” derken, Mazmanoğlu mahkemenin tahliye kararına itiraz edeceklerini söyledi.

Öte yandan Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Adem T. hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ ile ‘ruhsatsız ateşli silah ve mermi satın alma, taşıma veya bulundurma’ suçlamasıyla iddianame hazırladı. Adem T.’nin 10 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

RSF: Gazetecinin can güvenliğinden saldırganı tahliye edenler sorumlu

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, failin serbest bırakılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada "Türkiye’de gazetecilerin ve yaptıkları işin önemini dibe çeken, tehlikeye daha da açık hale getiren bir pratik varsa o da, gazeteciye kurşun sıkanların birkaç ay sonra tahliye edilmeleri ve ellerini kollarını sallayabilecek sokakta yürümeleridir. Bundan böyle gazeteci Azim Deniz’in can güvenliğinden saldırganı tahliye edenler sorumludur. Bu tarz kararlar, haberciye saldırıyı yüreklendirmekten başka bir işe yaramaz" dedi.

Ne olmuştu?

Azim Deniz, 5 Şubat sabahı evden çıktığında Adem T.’nin silahlı saldırısına uğradı. Deniz bacağından ve karnından yaralandı. Kayseri Şehir Hastanesi’nde kaldırılıp burada tedavi edildi. Saldırgan ise kaçtı. Polis Adem T.’yi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yakaladı. Mahkeme de tutuklayarak cezaevine gönderdi.

Adem T.’ ifadesinde Azim Deniz’i kendisiyle ilgili 2023’te yaptığı haber nedeniyle vurduğunu söyledi. Adem T. haberleri kaldırması için Azim Deniz ile birçok defa irtibat kurmaya çalıştığını ancak dönüş alamadığını belirtti. Amacının konuşmak olduğunu iddia eden Adem T., Deniz’i beklerken ‘silah taşıyor olabileceği düşüncesi’ ile korktuğunu ve ateş ettiğini anlattı.

Azim Deniz, Mart 2023’te Kayseri İYİ Parti teşkilatında bazı yöneticilerin isimlerinin ‘bir tetikçi tutup kendi partilisini vurdurma olayına’ karıştığını, Adem T.’nin de tetikçileri ayarlayan isim olduğunu iddia etmişti.

(HA)

Azim Deniz Deniz Postası gazetecilere saldırı
Hikmet Adal
Hikmet Adal
x.com/HikmetAdal [email protected] tüm yazıları
Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda...

Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber ve makaleleri yayınlandı. İfade özgürlüğü alanında birçok haber ve makaleye görüş verdi. Yazıları İngilizce başta olmak üzere Fransızca, İtalyanca ve Çerkesceye çevrildi. 8 Mart 2018’deki Feminist Gece Yürüyüşünde çektiği fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesince sergilendi. Erciyes Üniversitesi Gazetecilik mezunu.

Devamını Göster
ilgili haberler
Kayseri’de televizyon basan Ülkücülere 11'er yıl hapis cezası
22 Mayıs 2024
/haber/kayseride-televizyon-basan-ulkuculere-11-er-yil-hapis-cezasi-295610
Kayseri’de gazeteciye silahlı saldırı
5 Şubat 2024
/haber/kayseride-gazeteciye-silahli-saldiri-291441
ilgili haberler
Kayseri’de televizyon basan Ülkücülere 11'er yıl hapis cezası
22 Mayıs 2024
/haber/kayseride-televizyon-basan-ulkuculere-11-er-yil-hapis-cezasi-295610
Kayseri’de gazeteciye silahlı saldırı
5 Şubat 2024
/haber/kayseride-gazeteciye-silahli-saldiri-291441
diğer yazıları
GEZİ DİRENİŞİ'NİN 11. YILDÖNÜMÜ
Gezi'de yaşamını yitirenler için adliyelerden adalet çıkmadı
31 Mayıs 2024
Gezi'de yaşamını yitirenler için adliyelerden adalet çıkmadı
1 Mayıs iddianamesi: Savcı 42 kişi için 567 yıla kadar hapis istedi
29 Mayıs 2024
1 Mayıs iddianamesi: Savcı 42 kişi için 567 yıla kadar hapis istedi
Dünden bugüne İliç faciası: 106 günde neler yaşandı?
28 Mayıs 2024
Dünden bugüne İliç faciası: 106 günde neler yaşandı?
Kayseri’de televizyon basan Ülkücülere 11'er yıl hapis cezası
22 Mayıs 2024
Kayseri’de televizyon basan Ülkücülere 11'er yıl hapis cezası
Yapay zekada yapılan Erdoğan resmine Cumhurbaşkanına hakaret davası
16 Mayıs 2024
Yapay zekada yapılan Erdoğan resmine Cumhurbaşkanına hakaret davası
Sayfa Başına Git