Gazeteciye silahlı saldırıda fail 4 ayda serbest

Kayseri’de Deniz Postası gazetesi ile Anadolu TV’nin sahibi Azim Deniz’e silahlı saldırı düzenleyip yaralayan Adem T. dört ayda serbest kaldı.

Kayseri 2. Sulh Ceza Mahkemesi, savcılığın hazırladığı iddianame sonrası Adem T.’yi tahliye etti. Gerekçe olarak da “kaçma şüphesinin olmamasını” gösterdi.

bianet’in ulaştığı Azim Deniz ve avukatı Aykan Mazmanoğlu, Kayseri 2. Sulh Ceza Mahkemesinin kararına tepkilerini dile getirdi. Deniz “Haksız ve adaletsiz bir karar” derken, Mazmanoğlu mahkemenin tahliye kararına itiraz edeceklerini söyledi.

Öte yandan Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Adem T. hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ ile ‘ruhsatsız ateşli silah ve mermi satın alma, taşıma veya bulundurma’ suçlamasıyla iddianame hazırladı. Adem T.’nin 10 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

RSF: Gazetecinin can güvenliğinden saldırganı tahliye edenler sorumlu

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, failin serbest bırakılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada "Türkiye’de gazetecilerin ve yaptıkları işin önemini dibe çeken, tehlikeye daha da açık hale getiren bir pratik varsa o da, gazeteciye kurşun sıkanların birkaç ay sonra tahliye edilmeleri ve ellerini kollarını sallayabilecek sokakta yürümeleridir. Bundan böyle gazeteci Azim Deniz’in can güvenliğinden saldırganı tahliye edenler sorumludur. Bu tarz kararlar, haberciye saldırıyı yüreklendirmekten başka bir işe yaramaz" dedi.

Ne olmuştu?

Azim Deniz, 5 Şubat sabahı evden çıktığında Adem T.’nin silahlı saldırısına uğradı. Deniz bacağından ve karnından yaralandı. Kayseri Şehir Hastanesi’nde kaldırılıp burada tedavi edildi. Saldırgan ise kaçtı. Polis Adem T.’yi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yakaladı. Mahkeme de tutuklayarak cezaevine gönderdi.

Adem T.’ ifadesinde Azim Deniz’i kendisiyle ilgili 2023’te yaptığı haber nedeniyle vurduğunu söyledi. Adem T. haberleri kaldırması için Azim Deniz ile birçok defa irtibat kurmaya çalıştığını ancak dönüş alamadığını belirtti. Amacının konuşmak olduğunu iddia eden Adem T., Deniz’i beklerken ‘silah taşıyor olabileceği düşüncesi’ ile korktuğunu ve ateş ettiğini anlattı.

Azim Deniz, Mart 2023’te Kayseri İYİ Parti teşkilatında bazı yöneticilerin isimlerinin ‘bir tetikçi tutup kendi partilisini vurdurma olayına’ karıştığını, Adem T.’nin de tetikçileri ayarlayan isim olduğunu iddia etmişti.

(HA)